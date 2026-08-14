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Abegondo

Sarandós rendirá homenaje a Toniño do Carabel, barbero y alma de las fiestas del pueblo

El vecino falleció la semana pasada, dejando un hondo pesar en la parroquia abegondesa

Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/08/2026 16:40
Toniño do Carabel, durante unas fiestas de Sarandós
Toniño do Carabel, durante unas fiestas de Sarandós
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Toniño do Carabel no disfrutará de las fiestas de Sarandós, que empiezan este sábado, pero su espíritu permanecerá para siempre en esta parroquia de Abegondo. El vecino, barbero en Os Mallos durante la semana, era el alma de los festejos patronales y falleció hace unos días, por lo que recibirá un sentido homenaje el próximo lunes, día 17, por parte de los habitantes de esta localidad.

"Se encargaba de mil y una tareas: acompañar a los gaiteiros en la alborada, lanzar 'foguetes', servir bebidas en el bochinche, preparar churrasco para cientos de personas o vender rifas para los sorteos. Y siempre tenía hueco para 'bailar unha pieza'. Lo vamos a echar mucho de menos", explica una vecina.

El lunes, a partir de las 19.30 horas, un grupo de gaiteiros y pandereteiras tocarán delante de su pequeña barbería en Sarandós -"donde el fin de semana aprovechaba para acicalar las barbas y melenas de sus queridos vecinos", dicen sus allegados- y no faltarán las bombas de palenque. A continuación, los asistentes brindarán por su memoria.

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