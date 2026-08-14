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Abegondo

Muere una persona en Abegondo atropellada por una moto

El accidente tuvo lugar en Crendes

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/08/2026 09:54
Imagen de archivo de una carretera a su paso por Crendes
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Una persona falleció en Abegondo en la noche de este jueves tras ser atropellada por una moto

Según informa el 112-Galicia, el accidente sucedió hacia las diez de la noche en la AC-221, a su paso por Crendes, en el lugar de Vilar

Tras ser avisados los servicios de emergencias, se desplazaron al lugar Urgencias Sanitarias de Galicia, junto con los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico. 

Una vez en el punto, los medios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima y tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

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