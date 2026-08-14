Muere una persona en Abegondo atropellada por una moto

Imagen de archivo de una carretera a su paso por Crendes

Una persona falleció en Abegondo en la noche de este jueves tras ser atropellada por una moto.

Según informa el 112-Galicia, el accidente sucedió hacia las diez de la noche en la AC-221, a su paso por Crendes, en el lugar de Vilar.

Tras ser avisados los servicios de emergencias, se desplazaron al lugar Urgencias Sanitarias de Galicia, junto con los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los medios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima y tan solo pudieron certificar su fallecimiento.