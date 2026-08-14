Abegondo
Muere una persona en Abegondo atropellada por una moto
El accidente tuvo lugar en Crendes
Una persona falleció en Abegondo en la noche de este jueves tras ser atropellada por una moto.
Según informa el 112-Galicia, el accidente sucedió hacia las diez de la noche en la AC-221, a su paso por Crendes, en el lugar de Vilar.
Tras ser avisados los servicios de emergencias, se desplazaron al lugar Urgencias Sanitarias de Galicia, junto con los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez en el punto, los medios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima y tan solo pudieron certificar su fallecimiento.