Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Abegondo activa una brigada forestal que trabajará durante nueve meses en la prevención de incendios

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 20:13
Do Campo y Santiso conocieron el funcionamiento de la brigada forestal de Abegondo
Do Campo y Santiso conocieron el funcionamiento de la brigada forestal de Abegondo
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El alcalde, José Antonio Santiso, y la delegada territorial de la Xunta  en A Coruña, Belén do Campo, pudieron conocer de primera mano el trabajo de la nueva brigada forestal de Abegondo durante su visita al antiguo campo de fútbol de A Fraga (O Couto). 

La agrupación, creada en el marco del Programa Rural Activo 2026 de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, está conformada por cinco peones forestales y una ingeniera de Montes que se encarga de las labores de coordinación. 

Tal y como subrayó el regidor, la incorporación de estos trabajadores es "esencial para previr os incendios forestais e a conservación dos nosos espazos naturais".

Este equipo comenzó a trabajar a principios de julio y estará activo nueve meses. Durante ese periodo, se encargarán de labores relacionadas, principalmente, con la prevención de incendios en las franjas secundarias definidas por la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, incluyendo actuaciones de planificación preventiva, valorización forestal, silvicultura, limpieza de montes y gestión de la biomasa. 

La contratación del personal, que se encontraba en situación de desempleo, se llevó a cabo a través de una subvención autonómica de 110.065,24 euros.

El complejo residencial se construirá en el entorno de Os Loureiros

La primera fase del proyecto residencial para jóvenes de Abegondo es de 50 viviendas

Más información

Además, a través del convenio firmado con la Consellería de Medio Rural, el Concello de Abegondo contrató a otras cuatro personas para la brigada municipal de prevención y defensa contra incendios forestales

La unidad comenzará a trabajar mañana, martes 4 de agosto, contando con los perfiles de jefe de brigada, peón conductor y peón de brigada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Representantes vecinales, este lunes frente al Ágora

Los vecinos del Agra do Orzán llevan su lucha por el parque al registro municipal
Julia Nóvoa
27 junio 2022 / 31 enero 2023 pÃ¡gina 9A CoruÃ±a.- El alquiler semanal de un piso frente a la playa de Riazor, el mÃ¡s caro de la provinciaAlgunas de las viviendas frente a la playa de Riazor, en A CoruÃ±a

El visado de nuevas viviendas crece un 21% en el primer semestre
Redacción
Do Campo y Santiso conocieron el funcionamiento de la brigada forestal de Abegondo

Abegondo activa una brigada forestal que trabajará durante nueve meses en la prevención de incendios
Redacción
Estado en el que quedó el vehículo

Heridos graves dos jóvenes de A Coruña tras un atropello en Alfonso Molina
Jorge Riveiro