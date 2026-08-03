Abegondo activa una brigada forestal que trabajará durante nueve meses en la prevención de incendios

Do Campo y Santiso conocieron el funcionamiento de la brigada forestal de Abegondo Cedida

El alcalde, José Antonio Santiso, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, pudieron conocer de primera mano el trabajo de la nueva brigada forestal de Abegondo durante su visita al antiguo campo de fútbol de A Fraga (O Couto).

La agrupación, creada en el marco del Programa Rural Activo 2026 de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, está conformada por cinco peones forestales y una ingeniera de Montes que se encarga de las labores de coordinación.

Tal y como subrayó el regidor, la incorporación de estos trabajadores es "esencial para previr os incendios forestais e a conservación dos nosos espazos naturais".

Este equipo comenzó a trabajar a principios de julio y estará activo nueve meses. Durante ese periodo, se encargarán de labores relacionadas, principalmente, con la prevención de incendios en las franjas secundarias definidas por la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, incluyendo actuaciones de planificación preventiva, valorización forestal, silvicultura, limpieza de montes y gestión de la biomasa.

La contratación del personal, que se encontraba en situación de desempleo, se llevó a cabo a través de una subvención autonómica de 110.065,24 euros.

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Además, a través del convenio firmado con la Consellería de Medio Rural, el Concello de Abegondo contrató a otras cuatro personas para la brigada municipal de prevención y defensa contra incendios forestales.

La unidad comenzará a trabajar mañana, martes 4 de agosto, contando con los perfiles de jefe de brigada, peón conductor y peón de brigada.