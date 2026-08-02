La primera fase del proyecto residencial para jóvenes de Abegondo es de 50 viviendas

El complejo residencial se construirá en el entorno de Os Loureiros ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

De uno de los proyectos estrella del Gobierno local de Abegondo se van conociendo detalles poco a poco. Esta semana, el alcalde, José Antonio Santiso, desveló algunos, aunque bastante trascendentes. La iniciativa con la que los jóvenes del municipio podrán acceder a una vivienda tendrá, al menos, dos fases y en la primera se contempla la construcción de un máximo de medio centenar de pisos.

Todas ellas, ubicadas en las inmediaciones de la futura Casa de la Cultura de Os Loureiros, en terrenos de una antigua empresa avícola, serán de planta baja y con un pequeño jardín. Además, el regidor se compromete a que los demandantes dispongan del apoyo necesario para encontrar financiación económica y asesoramiento técnico.

Esta iniciativa se lleva a cabo después de que el Ayuntamiento realizase una encuesta entre vecinos de entre 18 y 35 años para saber de primera mano qué necesidades existen de vivienda en el municipio. La conclusión principal fue que la mayoría de los encuestados quieren vivir en Abegondo y ven en la futura promoción una oportunidad para emanciparse sin abandonar el municipio.

Datos

Según fuentes municipales, de las 125 personas que respondieron al cuestionario, un 90% manifestó su deseo de establecerse de manera fija en Abegondo, frente a un 8% que no lo tenía tan claro. El estudio también dejaba de manifiesto que el 75,2% reside con sus padres o familiares, el 20% en pareja y el resto, solo.

Respecto a la fórmula de acceso a la vivienda, los datos apuntan claramente a la compra. Así el 52% apuesta por la adquisición directa y el 46% prefiere un alquiler con derecho final a compra. Tan solo una pequeña minoría (2,5%) se inclina exclusivamente por alquilar. La mayor parte de los consultados considera asumible una cuota mensual de entre 300 y 550 euros, al tiempo que afirma disponer de ahorro para hacer frente a los primeros gastos.

El informe deja entrever que el proyecto residencial no responde solo a una necesidad habitacional inmediata, sino a una voluntad de arraigo. Más de la mitad de las respuestas señalan que en la futura casa residirían dos personas, y más del 30% apunta a unidades de convivencia superiores.

“Este dato, el Gobierno local lo interpreta como una muestra del interés por formar una familia y desarrollar un proyecto de vida estable en el municipio”, apuntan desde el Ayuntamiento, que destaca que este proyecto presenta un matiz diferencial: nace con una orientación muy definida hacia la población joven del municipio y con un objetivo que trasciende la promoción inmobilaria que no es otro que vincular el acceso a la vivienda con la fijación de población.

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