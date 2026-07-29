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Abegondo

El rodaje de ‘Animal’ regresa a Abegondo en su tercera temporada

La serie de Alea Media para Netflix montó la base en un restaurante de Orto

Noelia Díaz
Noelia Díaz
29/07/2026 19:11
Uno de los vehículos del equipo de 'Animal'
Uno de los vehículos del equipo de 'Animal'
PATRICIA G. FRAGA
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El rodaje de la temporada 3 de la serie ‘Animal’ –de Alea Media para Netflix, protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo– ha desembarcado este miércoles de nuevo en el entorno del embalse de Abegondo-Cecebre con un importante despliegue de medios técnicos y personales. 

Alrededor de 60 personas montaron el campamento base en el restaurante Tizón's de Orto y se desplazaron por el municipio para varias escenas, una de ellas con los actores a bordo de un vehículo. 

Además, regresaron a una de las localizaciones que ya utilizaron el pasado mayo: el puente de As Margaridas, donde en aquel momento llegaron a llevar una vaca. Hoy solo participaron actores de carne y hueso, entre ellos la coruñesa María Pujalte, que se suma al elenco en esta nueva temporada como hermana del protagonista. 

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Desde el mediodía se notó el movimiento en las parroquias abegondesas, con numerosos tráilers y furgonetas. Trabajadores con cables, cámaras e incluso drones pudieron verse por el entorno del embalse de Cecebre, donde la productora instaló diversos carteles informativos. Varios vecinos relataban que fueron informados por el Ayuntamiento de cortes de tráfico.

Sinopsis

'Animal’ narra las peripecias de un veterinario rural, Antón (Luis Zahera) que empieza a trabajar en un moderno centro animal a las afueras de Santiago y tiene que enfrentarse a las tendencias y modas en el cuidado de mascotas. En la segunda temporada la empresa (Kawanda) se expande con una tienda en el casco histórico de la ciudad compostelana, dando lugar a nuevas experiencias y enredos de Antón con su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), su pareja Sabela (Carmen Ruiz) o el nuevo gerente de Kawanda, Mike (Álvaro Mel). 

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La serie que dirige Víctor García León mostraba en su primera temporada escenarios de Santiago y sus alrededores, como Ponte Maceira, O Pino, Ames o Touro. La propia productora busca actualmente, a través de Galicia Casting, figurantes para sus grabaciones en estas localidades. 

Así, solicitan extras para las “fiestas del ficticio pueblo gallego de Topomorto” entre los días 7 y 12 de agosto. Los interesados pueden escribir por Whatsapp al 623 115 391, enviando dos fotos recientes y sus datos.

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