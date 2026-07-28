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Abegondo

Abegondo invita a disfrutar  del eclipse desde el embalse de Cecebre

El Ayuntamiento habilitará un punto de observación en las inmediaciones del restaurante El Pantano, en Orto

Fran Moar
Fran Moar
28/07/2026 20:45
Panorámica del embalse desde Orto
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Ciertos municipios de la comarca temen que el día 12 de agosto tengan que soportar avalanchas de visitantes. No obstante, para paliar, en parte, posibles ‘invasiones’ el Gobierno local de Abegondo echa un cabo e invita a disfrutar del fenómeno del eclipse desde el entorno del embalse que comparte con el núcleo cambrés de Cecebre.

El alcalde, José Antonio Santiso, indicó ayer que el Ayuntamiento habilitará un punto de observación en las inmediaciones del célebre restaurante El Pantano, ubicado en la parroquia de Orto. No será este, sin embargo, el único lugar establecido por el Ejecutivo local para contemplar un episodio solar que está previsto se repita, en España, el 2 de agosto de 2027. También habrá otro espacio en el recinto ferial de San Marcos.

Miño

Asimismo, el regidor abegondés anunció que él no podrá observar el eclipse desde Abegondo. En calidad de presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, lo contemplará en el municipio de Miño, en concreto, desde el denominado Parque das Idades.

Se trata del acto central que organiza la entidad supramunicipal para disfrutar del fenómeno. Según fuentes de la organización, el evento al que están invitadas un total de 400 personas dará comienzo a las 18.00 horas. Combinará divulgación científica, pantallas gigantes para seguir con seguridad todas las fases del eclipse, telescopios solares, puntos de observación supervisados y entrega de gafas homologadas, además de talleres infantiles y degustación de productos de la Reserva.

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