José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo: “La única posibilidad para que no me presente a las próximas elecciones es que enferme”

José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de AbegondoEl alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes Javier Alborés

José Antonio Santiso (Mabegondo, 1960) ha optado por no jubilarse y menos todavía de retirarse de la vida política, a pesar de que en el primer caso cumple todos los requisitos legales.

La pregunta será al revés ¿Existe alguna posibilidad de que no se presente a las municipales?

Que enferme o que me encuentre mal. Prórroga ya la pedí en Educación porque no tengo pensado jubilarme por ahora. De momento continúo en activo.

Se la planteo porque ¿qué objetivos se puede uno plantear tras haber aprobado un PGOM, la apertura de un nuevo centro de salud, Os Loureiros y la reforma integral del pabellón deportivo de San Marcos? Todavía no están finalizadas todas las obras y hay dos proyectos de envergadura que son absolutamente necesarios. Primero iniciar la construcción de las viviendas para los jóvenes en Abegondo y segundo, si no se consigue un acuerdo para adquirir el antiguo restaurante Concheiro, en Mabegondo, en los mismos terrenos, una residencia para nuestros mayores.

¿Algún proyecto novedoso, más?

Hay que adoptar medidas con el complejo de Beche. Se encuentra en ‘stand by’ y habrá que modificarlo. Lo que sí se me pasa por la mente es un proyecto pero que es de muy difícil ejecución pero sería extraordinario para toda la zona rural del municipio. Tendría que contar con el apoyo de la mayor parte de los vecinos. Estoy cansado de que se celebre la Romería das Cereixas en Vilacoba y que no exista ni un solo cerezo. También estoy aburrido de que se apueste por lo autóctono y en municipios vecinos se estén plantando cerezas del Jerte. Pero, bueno, es una idea. Lo primordial en este momento es la construcción de viviendas. Hoy en día una vivienda sale muy cara. Conozco casos de primera mano de casas muy pequeñas que salen muy caras por diferentes motivos. Y eso que aquí en Abegondo las parcelas urbanas aún están a precios razonables.

Tiene usted una visión peculiar sobre los terrenos baldíos.

Los terrenos que se encuentran en situación de abandono deberían ser destinados a cultivos, dentro de los parámetros de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas, con los que se pueda abastecer a todo el área metropolitana, especialmente las zonas urbanas como la ciudad de A Coruña. A día de hoy los incendios son inevitables, hay que decir que en esta zona no hay muchos, pero para un propietario su terreno le sale más caro poseerlo que limpiarlo. Un terreno rústico, a mi entender, si lo regalan salen ganando. ¡Si lo regalan! Económicamente sale caro pero por la legislación vigente estás obligado a limpiarlo. Por eso planteo que el suelo rústico se destine a cultivos de frutales pero para llevarlo a cabo se precisa de mucha colaboración, en especial, de los dueños.

Precisamente, hablando de la Reserva, haga una valoración de su estado actual.

Actualmente ya hemos sido reconocidos, entre otros, por la propia Unesco. Tenemos más de un centenar de empresas adheridas al sello de calidad pero lo que está por conseguir todavía es que la gente se conciencie de que es una reserva de biosfera. El concepto todavía no llegó a la población como debería de llegar. Aún escucho por ahí ‘esas son che cousas de Santiso’. Lo escuché en la Xunta, en la Diputación ‘son che cousas de Santiso, ímolo ter aí entretenido, que se ocupe con eso’ (sonríe). Vamos a ver, no es fácil que cuando se escoge a una reserva para ir a hablar de economía verde a Colombia o a Cabo Verde se decanten por nosotros. Bien es cierto que se debe a la ilusión de uno pero también al apoyo total de los ayuntamientos que integran esta. Y hay un condicionante bastante importante y es que quien dirige la Reserva se está haciendo mayor. Esto precisa una continuidad, no sirve dejarlo ir. Si alguien está dispuesto a coger el testigo yo encantado de la vida en cederlo

¿No es contradictorio decir al principio de la entrevista que no se quiere jubilar y ahora afirmar que se está haciendo mayor? Lo que digo es que quiero que exista sucesión para hacerse cargo del proyecto de la Reserva. Tiene que aparecer alguien que lidere la entidad. Esto no funciona solo, es casi una entelequia. No es la Xunta, no es la Diputación que se mantienen por sí mismas. Aquí hay que mantener los contactos, saber a quién recurrri en cada momento, saber que teclas tocar para poner en práctica proyectos e iniciativas.

Haga ahora una valoración del Consorcio As Mariñas, que también preside. El futuro del Consorcio As Mariñas pasa por constituirse en una mancomunidad de municipios porque con la actual legislación sufre una serie de trabas por ser considerado tan solo un ente supramunicipal. Con lo cual mientras deba estar adscrita al ayuntamiento de mayor población no podremos ir avanzando y ya doy por descartada la constitución de la tan manida área metropolitana que siempre reaparece cuando se aproximan las elecciones municipales.

¿También quiere que le releven?

En el Consorcio (As Mariñas) el presidente es elegido por el resto de alcaldes representados. Yo espero que se presenten más candidatos. Ojalá venga savia nueva porque yo ya llevo muchos años. En concreto, desde julio del año 2011.

Pero, candidatos ya se han presentado.

Dije savia nueva. Además, si una persona se ha presentado, y ya varias veces, pero no la han elegido será porque no la quieren. Para ser presidente no basta con querer, hay que contar con la mayoría. También puedes querer ser alcalde pero si no te apoyan los vecinos nunca serás alcalde.