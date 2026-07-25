Santiso concreta con la Xunta la dotación de un área verde en el patio del CEIP San Marcos tras retirar los ‘barracones’

Santiso visitió al CEIP San Marcos Cedida

Abegondo renovará el patio del CEIP San Marcos para generar un espacio verde para el alumnado tras retirar los ‘barracones’, concretó el alcalde, José Antonio Santiso, con el jefe territorial de Educación, Santiago Freire, en una visita al centro acompañados por la comunidad educativa y los técnicos municipales.

El Concello de Abegondo y la Xunta colaborarán para ejecutar la actuación, que supondrá un desembolso que rondará los 60.000 euros. La intervención responde al interés confirmado por los responsables del centro para contar con un patio más humano y confortable.

El proyecto se realizará una vez que Abegondo ya retiró los módulos auxiliares, los denominados 'barracones', que habían sido instalados en los años 80 por Educación ante la necesidad de incrementar el espacio de las aulas. Posteriormente, las estructuras siguieron albergando multitud de actividades extraescolares, pero al padecer de deterioro con el paso de los años se optó por su supresión.

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La actuación contempla la retirada del pavimento asfáltico actual, la creación de una pradera permeable con césped resistente, la plantación de robles para generar áreas de sombra natural, la habilitación de dos huertos escolares y la instalación de una fuente como punto de agua en el recinto.

El regidor agradeció la implicación de la Xunta en un proyecto “que redundará no beneficio diario dos escolares, que disporán dunha zona exterior mellor”. Con los trabajos, el patio ofrecerá una respuesta adecuada a los momentos del curso de más calor y a su vez permitirá actividades escolares.