La Xunta inicia la construcción de sendas peatonales en Mabegondo y Montouto por 484.000 euros

Obras en Montouto

Las obras para construir las nuevas sendas de Mabegondo y Montouto ya están en marcha. La Xunta ejecuta la actuación, concretada entre el alcalde, José Antonio Santiso y la consellería de Planificación de Infraestruturas, con el objetivo de proporcionar espacio seguro para caminar en la carretera autonómica AC-542.

La intervención supone una inversión de 484.126,34 euros. Las máquinas trabajan en el tramo de Montouto, donde se puede ver ya el trazado que tendrán los nuevos itinerarios peatonales.

Hasta ahora, el trecho de Mabegondo disponía de aceras y espacio de aparcamientos en el margen izquierdo, mientras que en Montouto no existían sendas en ninguno de los dos lados. “Son obras esenciais para que as persoas poidan percorrer estes camiños dun xeito seguro”, señala Santiso.

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Así, en Mabegondo, el proyecto contempla la creación de una senda de 430 metros de longitud que discurrirá por el lado derecho, entre la intersección con la carretera AC-221 y la glorieta situada en el cruce con la DP-0106.

Por otro lado, en Montouto se habilitará una senda de 480 metros por el margen derecho que finalizará en el cruce con la carretera DP-0103.

Los trabajos en ambas parroquias sumarán cerca de un kilómetro de senda con un ancho de 2,5 metros (salvo en algún punto concreto en el que la anchura será algo inferior). Los trabajos se completarán con otros avances como nueva señalización, ordenación de accesos o conexiones con aceras.

El alcalde agradece la colaboración de la Xunta “para seguir facendo realidade as peticións da veciñanza”.