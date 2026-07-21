Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

La Xunta inicia la construcción de sendas peatonales en Mabegondo y Montouto por 484.000 euros

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 14:09
Obras en Montouto
Obras en Montouto
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las obras para construir las nuevas sendas de Mabegondo y Montouto ya están en marcha. La Xunta ejecuta la actuación, concretada entre el alcalde, José Antonio Santiso y la consellería de Planificación de Infraestruturas, con el objetivo de proporcionar espacio seguro para caminar en la carretera autonómica AC-542

La intervención supone una inversión de 484.126,34 euros. Las máquinas trabajan en el tramo de Montouto, donde se puede ver ya el trazado que tendrán los nuevos itinerarios peatonales.

Hasta ahora, el trecho de Mabegondo disponía de aceras y espacio de aparcamientos en el margen izquierdo, mientras que en Montouto no existían sendas en ninguno de los dos lados. “Son obras esenciais para que as persoas poidan percorrer estes camiños dun xeito seguro”, señala Santiso.

Visita ás instalacións de San Marcos

A Xunta destaca a remodelación do pavillón de Abegondo como "actuación estratéxica" para o deporte na comarca

Más información

Así, en Mabegondo, el proyecto contempla la creación de una senda de 430 metros de longitud que discurrirá por el lado derecho, entre la intersección con la carretera AC-221 y la glorieta situada en el cruce con la DP-0106. 

Por otro lado, en Montouto se habilitará una senda de 480 metros por el margen derecho que finalizará en el cruce con la carretera DP-0103.

Los trabajos en ambas parroquias sumarán cerca de un kilómetro de senda con un ancho de 2,5 metros (salvo en algún punto concreto en el que la anchura será algo inferior). Los trabajos se completarán con otros avances como nueva señalización, ordenación de accesos o conexiones con aceras.

El alcalde agradece la colaboración de la Xunta “para seguir facendo realidade as peticións da veciñanza”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Obras en Montouto

La Xunta inicia la construcción de sendas peatonales en Mabegondo y Montouto por 484.000 euros
Redacción
Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico

Así será la segunda edición del Son e Mar Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución
Lucía Tenreiro
Coche de la Guardia Civil

Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en un domicilio de Almoradí
EFE