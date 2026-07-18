La juventud de Viós da un paso al frente para continuar con la tradición del San Salvador

Tres integrantes de la nueva comisión de fiestas de Viós Cedida

Si uno de los deseos de la comisión de fiestas de Mera es que alguien de un paso al frente y se haga cargo de la organización de las actividades con las que todos los años se rinde homenaje a Santa Ana, existe un lugar también en la comarca pero a bastante distancia, en kilómetros, obviamente, que a la juventud incluso “le apetece”.

El enclave es la parroquia de Viós, en el municipio de Abegondo, y los jóvenes son Andrea Martínez, Alba Boedo, Inés Domínguez y Mateo Martínez quienes, liderados por David Rodríguez, este año se responsabilizan de hacer frente a una celebración más que secular como es la fiesta de San Salvador y que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto.

“Nos apetecía hacernos cargo de la fiesta”, dice Andrea. “Lo mío es generacional”, apunta Inés, al tiempo que indica que los integrantes de la comisión a la que sustituyen les continúa dando todo el apoyo necesario para que la celebración de nuevo sea considerada un éxito cuando finalice.

La principal novedad, aseguran, entre risas, es que no habrá ‘tardeo’. Sin embargo, sí que por primera vez tendrá cabida un toro mecánico y una fiesta de la cerveza. Lo que no faltará es, por supuesto, el tradicional sorteo de mil euros en metálico que no finalizará hasta que suba al escenario el propietario del boleto ganador.

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Todo el grupo quiere manifestar su agradecimiento a la parroquia, en general, y a los colaboradores, en particular, por el apoyo prestado hasta el momento y el que deberán prestar hasta que se den por finiquitadas todas las actividades.

El programa de actos contempla el día 1: misa solemne a las 13.00 horas y posterior sesión vermú con el dúo Crazy. La verbena correrá a cargo de los grupos Ritmo e Impacto. La jornada se cerrará con una sesión del Dj. Drew Corme.

El domingo, día 2, misa solemne a la misma hora. La sesión vermú la amenizará el dúo D’Vicio que, asimismo, se encargará de la verbena que dará comienzo a las 19.00. En ese preciso instante dará comienzo la primera Festa da Cervexa. Habrá juegos populares también para los más pequeños de la casa.

El Día D, sin embargo, será el lunes, 3. Misa solemne a las 13.00 y sesión vermú con el dúo Primera Fila. A las 20.00 horas se podrá comenzar a degustar el tradicional churrasco, asado por los vecinos, que dará paso a la gran verbena protagonizada por New York y Unión y Fuerza.

Por su parte, el cartel de las fiestas de 2027 todavía se está perfilando pero, sin duda, este grupo de jóvenes ya tiene en mente algo para sorprender.