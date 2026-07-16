A Xunta destaca a remodelación do pavillón de Abegondo como "actuación estratéxica" para o deporte na comarca
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este xoves o pavillón polideportivo municipal de San Marcos para comprobar o resultado das actuacións de remodelación e ampliación que se están a realizar nestas instalacións deportivas. A Xunta destina a esta iniciativa máis de 700.000 euros a través do apoio a proxectos estratéxicos da convocatoria de 2025, no marco do fondo adicional do Fondo de Cooperación Local (FCL).
Esta actuación forma parte da vintena de proxectos carácter estratéxico apoiados pola Xunta na convocatoria de 2025 e no exercicio anterior financiáronse case outra vintena de proxectos. En cada unha das dúas anualidades, o orzamento superou os 8 millóns de euros, o que supuxo un investimento acumulado en dous anos de máis de 16 millóns de euros en case 40 proxectos estratéxicos nos municipios da comunidade.
Diego Calvo puxo en valor a importancia de actuacións deste tipo "para fomentar a práctica de deporte e de actividade física entre a poboación e o compromiso da Xunta para dotar ás entidades locais e deportivas de infraestruturas axeitadas".
Neste sentido, Calvo lembrou que Abegondo foi un dos dous concellos galegos, xunto con Arteixo, nos que a Xunta puxo en marcha en 2022 como experiencia piloto o programa 'Adestra a túa saúde', destinado a mellorar a calidade de vida das persoas maiores de 60 anos mediante a prescrición de exercicio físico desde os centros de saúde en instalacións coma este pavillón. O éxito da iniciativa permitiu estendela o ano pasado a unha vintena de concellos galegos.