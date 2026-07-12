El Día de la Familia de Abegondo reúne a 2.000 personas en Beche

Grupos en el Día da Familia PATRICIA G. FRAGA

El Día de la Familia reunió en Abegondo a unas 2.000 personas de todas las edades que disfrutaron de un menú con churrasco y pulpo y se divirtieron con las actividades programadas a lo largo de la tarde.

El embalse de Beche volvió a convertirse en el escenario perfecto para la convivencia, con propuestas como la fiesta de la espuma, hinchables, espectáculos y juegos.

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Tras la comida comenzaron las actividades de la tarde, que incluyeron el espectáculo de magia del Mago Antón, la función de clown y circo 'Sempre Arriba', de Marta Iglesias, la fiesta de la espuma, el campeonato de tute y otras muchas propuestas dirigidas a vecinos de todas las edades.

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La jornada concluyó con la tradicional Verbena en Familia, que reunió sobre el escenario a Xilo & Carlos, Paco Lodeiro, Hugo Torreiro, César Romero y Yennia, poniendo el broche final a una edición marcada por la elevada participación y el ambiente festivo.

Grupos en el Día da Familia PATRICIA G. FRAGA

El Día de la Familia está organizado por el Ayuntamiento de Abegondo con la colaboración de la Diputación y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).