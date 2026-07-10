Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Una rubia gallega gestante, la estrella de la puja de vacuno en el CIAM de Abegondo

El ejemplar se adjudicó por 5.550 euros, el precio más alto

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/07/2026 18:58
Un momento de la puja de este viernes en el CIAM
Un momento de la puja de este viernes en el CIAM
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La tercera edición de la puja pública de ejemplares de rubia gallega en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dejó este viernes una recaudación de 146.150 euros, un 55% más con respecto al precio de salida de los lotes -en total 44 animales- y que se destinarán a seguir impulsando líneas de investigación genética en el citado centro.

Pero de entre todas las reses subastadas, una sobresalió por encima de las demás. Una hembra gestante fue adjudicada por 5.550 euros, "confirmando o elevado valor que os gandeiros outorgan a estes exemplares", explica la Xunta en un comunicado.

Durante la jornada, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural, Martín Alemparte, destacó que "os resultados evidencian o interese do sector polos animais procedentes do programa de mellora xenética da raza Rubia Galega que se desenvolve no CIAM, e constitúen un claro exemplo de como a investigación pública se transforma en oportunidades para as granxas galegas, contribuíndo á súa competitividade e rendibilidade".

En total se inscribieron 47 explotaciones en la subasta y los lotes se adjudicaron entre 19 de ellas. "Trátase de exemplares cun elevado valor xenético, resultado dos traballos de investigación orientados á recuperación das aptitudes maternais da raza, á conservación da súa variabilidade xenética e á mellora das súas prestacións produtivas", añade el Gobierno autonómico.

Potenciación de la raza autóctona

El Ejecutivo gallego destaca que el CIAM de Mabegondo "desenvolve numerosas investigacións relacionadas coa raza autóctona Rubia Galega, co obxectivo de impulsar a súa mellora xenética, preservar a pureza da raza e favorecer a rendibilidade e sustentabilidade das explotacións gandeiras". 

Así, la instalación cuenta con uno de los rebaños de Rubia Galega más importantes de Galicia, integrado en el programa de selección de la raza, lo que permite obtener material genético de alto valor "que posteriormente se transfire ao sector mediante iniciativas como esta poxa pública", concluye.

Vacas en peligro de extinción en A Coruña: una para cada 35.000 coruñeses

Más información

Un buey de Carral roza los 10.000 euros, récord en el precio de un ejemplar vacuno

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La alcladesa, Inés Rey, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, firman un convenio para la OSG

La diputación invierte en la Sinfónica 1,6 millones de euros
Abel Peña
La escritora gallega pionera del feminismo Emilia Pardo Bazán

La Xunta distingue con la Medalla Emilia Pardo Bazán Salud Mental La Marina, a la jueza María Josefa Ruiz Tovar y a las pioneras del fútbol de Crendes
Redacción
Un momento de la puja de este viernes en el CIAM

Una rubia gallega gestante, la estrella de la puja de vacuno en el CIAM de Abegondo
Noelia Díaz
Zona vallada en Vilaboa

Culleredo refuerza el turno nocturno de Policía Local con motivo de las fiestas de Vilaboa
Redacción