Una rubia gallega gestante, la estrella de la puja de vacuno en el CIAM de Abegondo
El ejemplar se adjudicó por 5.550 euros, el precio más alto
La tercera edición de la puja pública de ejemplares de rubia gallega en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dejó este viernes una recaudación de 146.150 euros, un 55% más con respecto al precio de salida de los lotes -en total 44 animales- y que se destinarán a seguir impulsando líneas de investigación genética en el citado centro.
Pero de entre todas las reses subastadas, una sobresalió por encima de las demás. Una hembra gestante fue adjudicada por 5.550 euros, "confirmando o elevado valor que os gandeiros outorgan a estes exemplares", explica la Xunta en un comunicado.
Durante la jornada, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural, Martín Alemparte, destacó que "os resultados evidencian o interese do sector polos animais procedentes do programa de mellora xenética da raza Rubia Galega que se desenvolve no CIAM, e constitúen un claro exemplo de como a investigación pública se transforma en oportunidades para as granxas galegas, contribuíndo á súa competitividade e rendibilidade".
En total se inscribieron 47 explotaciones en la subasta y los lotes se adjudicaron entre 19 de ellas. "Trátase de exemplares cun elevado valor xenético, resultado dos traballos de investigación orientados á recuperación das aptitudes maternais da raza, á conservación da súa variabilidade xenética e á mellora das súas prestacións produtivas", añade el Gobierno autonómico.
Potenciación de la raza autóctona
El Ejecutivo gallego destaca que el CIAM de Mabegondo "desenvolve numerosas investigacións relacionadas coa raza autóctona Rubia Galega, co obxectivo de impulsar a súa mellora xenética, preservar a pureza da raza e favorecer a rendibilidade e sustentabilidade das explotacións gandeiras".
Así, la instalación cuenta con uno de los rebaños de Rubia Galega más importantes de Galicia, integrado en el programa de selección de la raza, lo que permite obtener material genético de alto valor "que posteriormente se transfire ao sector mediante iniciativas como esta poxa pública", concluye.