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Abegondo

Un motorista resulta herido al chocar contra un camión en Abegondo

Efe
06/07/2026 11:08
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Un motorista de 20 años de edad ha resultado herido grave en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 6 de la AC-542, en Beldoña, Abegondo.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el motorista colisionó contra un turismo y, posteriormente, debido al impacto, contra un camión que circulaba por la zona.

El joven presenta diversos golpes y contusiones, y su pronóstico es reservado.

Al lugar acudieron los Bomberos de Betanzos y el herido fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña por los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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