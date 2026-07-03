La Xunta subastará 44 rubias gallegas en Mabegondo

Rubias gallegas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la enajenación y posterior subasta de 44 vacas de raza rubia gallega por parte de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal). La licitación e información de los lotes se pueden consultar en la página web de la Axencia, en el siguiente enlace.

Los licitadores interesados podrán revisar los animales de forma presencial los días 8 y 9 de julio, de 10.00 a 13.00 horas, y el 10 de julio, de 09.00 a 11.00 horas, en las dependencias del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). El propio día 10 a las 11.30 horas tendrá lugar la puja en el salón de actos del centro, donde se proyectarán imágenes de los lotes.

La inscripción para participar en la puja se realizará a través de la sede electrónica (https://sede. xunta.gal) (código de procedimiento PR004A), siguiendo las indicaciones del pliego de condiciones.

Para este proceso regirá la normativa vigente y los pliegos que figuran en el expediente, que podrán ser consultados por las personas interesadas en la web de Agacal a partir de hoy mismo.