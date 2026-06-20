Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Un coche choca contra un autobús averiado en la AP-9 en Abegondo

Europa Press
20/06/2026 14:24
Varios coches circulan por la AP-9
Varios coches circulan por la AP-9
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un coche colisionó este viernes contra un autobús que se encontraba parado por una avería en Abegondo. Una mujer necesitó asistencia sanitaria a raíz del accidente.

Tal y como trasladó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 18.50 horas de este viernes. Un particular alertó de un accidente en el cual un coche chocó contra un autobús averiado en la AP-9, kilómetro 29, en Folgoso, dirección Santiago.

A pesar de que inicialmente no se tenía constancia de heridos, un segundo alertante comunicó al 112 Galicia que había una mujer que podía necesitar asistencia sanitaria.

Por su parte, Emergencias comunicó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ordes, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de la AP-9.

Un conductor coloca una baliza de emergencia tras un accidente

La DGT advierte: "Que nadie salga de vacaciones sin llevar la baliza V-16 en la guantera"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Investigadores y policías en la escena donde se chocaron los trenes

Casi 30 hospitalizados, nueve en estado grave, por un choque de trenes en Inglaterra
EFE
Acto de descubrimento da placa dunha rúa para o Tío Benito do Santo

O Tío Benito do Santo xa ten a súa rúa en Curtis
Redacción
Varios coches circulan por la AP-9

Un coche choca contra un autobús averiado en la AP-9 en Abegondo
Europa Press
Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren

El Ayuntamiento ultima las tareas de desmontaje de la pasarela provisional entre estaciones sobre Alfonso Molina
Redacción