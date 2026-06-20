Un coche choca contra un autobús averiado en la AP-9 en Abegondo

Varios coches circulan por la AP-9 Patricia G. Fraga

Un coche colisionó este viernes contra un autobús que se encontraba parado por una avería en Abegondo. Una mujer necesitó asistencia sanitaria a raíz del accidente.

Tal y como trasladó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 18.50 horas de este viernes. Un particular alertó de un accidente en el cual un coche chocó contra un autobús averiado en la AP-9, kilómetro 29, en Folgoso, dirección Santiago.

A pesar de que inicialmente no se tenía constancia de heridos, un segundo alertante comunicó al 112 Galicia que había una mujer que podía necesitar asistencia sanitaria.

Por su parte, Emergencias comunicó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ordes, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de la AP-9.