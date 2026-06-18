Rueda pone el centro de salud de Abegondo como ejemplo de una sanidad “accesible e de vangarda”
La nueva instalación sustituye al actual ambulatorio, con más de 35 años
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer Abegondo para participar en la inauguración del nuevo centro de salud, que puso como ejemplo de “unhas instalacións modernas que representan o modelo sanitario que promove a Administración autonómica, baseado nunha asistencia de proximidade, accesible e de vangarda”.
“Galicia Calidade non sería nada se non tivese exemplos coma este”, dijo Rueda, que subrayó que este nuevo recinto “constitúe un fito de xustiza e unha resposta eficaz a unha demanda histórica do concello, permitindo ter instalacións modernas e cómodas tanto para os 5.000 veciños da contorna como para os once profesionais sanitarios que integrarán o cadro de persoal”.
El mandatario autonómico estuvo acompañado en el acto por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y el alcalde abegondés, José Antonio Santiso, entre otros. El nuevo edificio sustituye al ambulatorio existente, con más de 35 años de actividad en “un concello que está medrando e que polo tanto precisa mellores servizos”, apuntó el presidente, quien recordó que estas obras contaron con una inversión de 3,2 millones de euros –cofinanciados por los fondos europeos Feder– entre los trabajos de construcción y la dotación de equipamiento.
Instalaciones
El centro de salud dispone de 1.221 metros cuadrados y 965 útiles –aproximadamente el doble que el actual– y abrirá sus puertas el próximo lunes, día 22, anunció Rueda. “Foi concibido baixo criterios de sostibilidade e calidez, integrando elementos naturais como madeira galega e vexetación para humanizar os espazos”, comentó.
El presidente de la Xunta hizo hincapié en que el complejo, que cuenta con sala polivalente para cirudía menor ambulatoria, incorporará nuevos servicios que “optimizarán a capacidade de resposta e evitarán desprazamentos innecesarios ao hospital, consolidando así a atención primaria como a verdadeira porta de entrada do sistema de saúde”. También contará con la especialidad de psicología clínica en su cartera de servicios.
Alfonso Rueda agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Abegondo mediante la cesión de una parcela “axeitada e conectada cos principais servizos do municipio”, así como la ejecución de las obras de urbanización y de un nuevo aparcamiento frente al edificio.