Abegondo corona a los mejores perros de caza: Vilarmaior, Sada y Paderne se llevan algunos de los premios

Los mejores perros de caza se reunieron este domingo en la finca As Quintás de Abegondo Quintana

El Concello de Abegondo, en colaboración con la Asociación de Cazadores de Abegondo, ha celebrado este domingo con un rotundo éxito de asistencia y participación la vigésimo séptima edición de su Mostra de Cans de Caza. Desde las 10.00 horas, la finca As Quintás reunió a criadores, aficionados y a los mejores ejemplares de la geografía gallega.

La cita, ya consolidada como un referente ineludible en el calendario, culminó con la esperada entrega de premios en las diferentes categorías valoradas por los jueces. Los encargados de entregar los galardones fueron el alcalde, José Antonio Santiso Miramenotes; el concejal Marcos Zapata Díaz y miembros de la Asociación de Cazadores de Abegondo.

Entre los grandes protagonistas de la jornada brilló con luz propia 'Capitán', un espectacular ejemplar de la raza Gascon Saintongeois propiedad de García, que se alzó con el máximo galardón al Mejor Perro de la muestra y que viajó directamente desde Antas de Ulla.

Por su parte, la siempre disputada categoría de Caza Mayor tuvo como vencedor indiscutible a Pepe Leira, procedente del Concello de Vilarmaior, gracias a su extraordinario Sabueso Español de nombre 'Amolia'.

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Resultados

Mejor perro

Propietario: García (Antas de Ulla)

Perro: Capitán

Raza: Gascon Samtengois

Caza mayor

1º Premio: Pepe Leira (Vilarmaior) - Perro: Amelia - Raza: Sabueso Español.

2º Premio: Manuel Bada - Perro: Kango - Raza: Grifón Leonado de Bretaña.

3º Premio: Fran Rozas - Perro: Sio - Raza: Porcelana.

Caza menor de pluma

1º Premio: Rubio (Sada) - Perro: Arai - Raza: Pointer.

2º Premio: Santiago Mena - Perro: Titi - Raza: Setter Gordon.

3º Premio: Iván (Pontevedra) - Perro: Sasha - Raza: Setter Inglés.

Caza menor de pelo

1º Premio: Raúl (Paderne) - Perro: Terri - Raza: Beagle.

2º Premio: Alvesames - Perro: Tango - Raza: Beagle.

3º Premio: Chago Larín - Can: Perea - Raza: Sabuesa Suiza.

Mejor lote

Ganador: Josacho (A Larcacha) - Perros: Papa, Roma, Bonita y Pequeña - Raza: Anglo-Francés.

Mejor camada