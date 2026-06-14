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Abegondo

Abegondo corona a los mejores perros de caza: Vilarmaior, Sada y Paderne se llevan algunos de los premios

La XXVII Mostra de Cans de Caza celebró una multitudinaria jornada en As Quintás

Redacción
14/06/2026 15:17
Los mejores perros de caza se reunieron este domingo en la finca As Quintás de Abegondo
Los mejores perros de caza se reunieron este domingo en la finca As Quintás de Abegondo
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El Concello de Abegondo, en colaboración con la Asociación de Cazadores de Abegondo, ha celebrado este domingo con un rotundo éxito de asistencia y participación la vigésimo séptima edición de su Mostra de Cans de Caza. Desde las 10.00 horas, la finca As Quintás reunió a criadores, aficionados y a los mejores ejemplares de la geografía gallega.

La cita, ya consolidada como un referente ineludible en el calendario, culminó con la esperada entrega de premios en las diferentes categorías valoradas por los jueces. Los encargados de entregar los galardones fueron el alcalde, José Antonio Santiso Miramenotes; el concejal Marcos Zapata Díaz y miembros de la Asociación de Cazadores de Abegondo

Entre los grandes protagonistas de la jornada brilló con luz propia 'Capitán', un espectacular ejemplar de la raza Gascon Saintongeois propiedad de García, que se alzó con el máximo galardón al Mejor Perro de la muestra y que viajó directamente desde Antas de Ulla.

Por su parte, la siempre disputada categoría de Caza Mayor tuvo como vencedor indiscutible a Pepe Leira, procedente del Concello de Vilarmaior, gracias a su extraordinario Sabueso Español de nombre 'Amolia'.

Galería

Los mejores perros de caza se reúnen en Abegondo

Los mejores perros de caza se reunieron este domingo en la finca As Quintás de AbegondoVer más imágenes

Resultados

Mejor perro

  • Propietario: García (Antas de Ulla) 
  • Perro: Capitán 
  • Raza: Gascon Samtengois

Caza mayor

  • 1º Premio: Pepe Leira (Vilarmaior) - Perro: Amelia - Raza: Sabueso Español.

  • 2º Premio: Manuel Bada - Perro: Kango - Raza: Grifón Leonado de Bretaña.

  • 3º Premio: Fran Rozas - Perro: Sio - Raza: Porcelana.

Caza menor de pluma

  • 1º Premio: Rubio (Sada) - Perro: Arai - Raza: Pointer.

  • 2º Premio: Santiago Mena - Perro: Titi - Raza: Setter Gordon.

  • 3º Premio: Iván (Pontevedra) - Perro: Sasha - Raza: Setter Inglés.

Caza menor de pelo

  • 1º Premio: Raúl (Paderne) - Perro: Terri - Raza: Beagle.

  • 2º Premio: Alvesames - Perro: Tango - Raza: Beagle.

  • 3º Premio: Chago Larín - Can: Perea - Raza: Sabuesa Suiza.

Mejor lote

  • Ganador: Josacho (A Larcacha) - Perros: Papa, Roma, Bonita y Pequeña - Raza: Anglo-Francés.

Mejor camada

  • Ganador: Pedro (Abegondo) - Raza: Grifón Azul de Gascuña.
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