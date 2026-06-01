Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Fallece un hombre y una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en Abegondo

Redacción
01/06/2026 09:38
Urgencias Chuac
Urgencias Chuac
Pedro_Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un accidente de tráfico registrado en la pasada noche en el municipio de Abegondo se ha saldado con la muerte de un hombre de 41 años (A.S.V.), mientras que una mujer de 55 años (B.M.F.) ha sido trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según ha informado el 061, el aviso del siniestro se recibió este domingo pasadas las 22.30 horas en la central de coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Hasta el punto se enviaron dos ambulancias del 061, y también se desplazó personal sanitario del PAC de Ordes.

Fueron atendidos dos pacientes, el hombre que falleció en el punto del accidente y la mujer evacuada al centro hospitalario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Coruña Bloggers celebra su 10º aniversario con 8 conferencias y el reto de reunir media tonelada de alimentos
Redacción
Centro de Arte Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove abre la inscripción para descubrir el clima de forma lúdica
Redacción
El ideal gallego

El actor Luis Lorenzo afronta sereno y confiado el juicio por el trato dado a su tía
EFE
El ideal gallego

El IVA de la luz y el gas vuelve este lunes al tipo general del 21 %
EFE