Polémica por una granja de visones en Abegondo denunciada por malos tratos a los animales

Denuncian la existencia de visones enfermos, cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad extrema Cedida

La Xunta indica que realizará una inspección “inmediata” de la explotación de visones de Abegondo, en concreto, en la parroquia de Vizoño, y en función de ella, “adoptará las medidas que correspondan”, que pueden incluir una sanción.

La ONG Arde difundió un comunicado a través del cual asegura que denunció el pasado lunes, día 25, ante la Fiscalía Provincial de A Coruña la existencia de visones enfermos, cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad “extrema” en la mencionada granja.

Fuentes de la Consellería de Medio Rural indicaron “no tener constancia formal de ninguna denuncia”, que han conocido a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, “no constan inspecciones a dicha granja que pudieran constatar incumplimientos” relacionados con el bienestar animal.

En este sentido, afirmaron que realizarán una inspección “inmediata” para supervisar el estado de las instalaciones. En función de los resultados de las mismas, “adoptarán las medidas que correspondan”.

Asimismo, la Asociación española de granjas de visón (Agavi) afirmó que no tenía conocimiento previo de las informaciones alrededor de la granja peletera y que tiene previsto abrir una investigación.