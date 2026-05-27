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Abegondo

La Fiscalía confirma que tiene la denuncia sobre la granja de visones de Abegondo y la trasladará a Medio Ambiente

Europa Press
27/05/2026 19:41
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La Fiscalía Provincial de A Coruña ha confirmado que ha recibido la denuncia interpuesta por la ONG Arde Global sobre una explotación peletera situada en Abegondo (A Coruña), en la que la entidad aseguró que visones enfermos convivían con cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad "extrema".

De este modo, según han ratificado fuentes del Ministerio Público, la denuncia será trasladada a la fiscal delegada de Medio Ambiente en Galicia, Carmen Eiró, para su correspondiente análisis.

Los hechos trascendieron el lunes, cuando la entidad compartió a los medios de comunicación su investigación, que realizó entre noviembre de 2025 y abril de este año. En base a los datos recogidos en ella, la granja presenta una "importante falta de higiene", con jaulas corroídas por el óxido, acumulación de excrementos y "gran cantidad" de telarañas.

Esto se puede observar en las imágenes y vídeos documentados por Arde en 2025, en las que recorren las 13 naves de la explotación, a las que también tienen acceso animales domésticos como gatos o diversas aves silvestres. Este hecho, según han insistido, "compromete las medidas de bioseguridad necesarias en instalaciones de alto riesgo de transmisión de agentes infeccioso".

CRÍTICAS DE LA FUNDACIÓN FRANZ WEBER

Ante la información conocida públicamente, la Fundación Franz Weber ha calificado como "vomitiva" la investigación, que, a su modo de ver, expone una vez más la "extrema crueldad" y el impacto para la salud pública del sector peletero en Galicia.

En este sentido, la organización ha reprochado a la Xunta -que dijo que inspeccionará la granja de forma "inmediata"- su respuesta institucional a las imágenes, ya que el anuncio "no puede ocultar que durante meses se ha dado una situación de maltrato animal y de riesgos ambientales", en sus palabras.

Por ello, la entidad animalista ha retado al Gobierno gallego a que permite una "auditoría independiente y sorpresiva" de la veintena de granjas peleteras de Galicia. "Que la Xunta venga a afirmar que inspeccionará de forma inmediata una granja que ha sido investigada durante meses, sin que trascendiera sanción o reproche administrativo alguno por lo que se ha visto, roza el insulto a la inteligencia de la ciudadanía", ha afirmado el coordinador de campañas de la entidad, Rubén Pérez.  

Imagen de archivo de crías de visón

Abren una inspección a una granja de visones de Abegondo por una denuncia de malos tratos

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