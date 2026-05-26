Abegondo apuesta por la conciliación con una amplia agenda de actividades deportivas y culturales para verano

Actividades en el Pabellón de Abegondo Cedida

Los vecinos de Abegondo podrán elegir entre una amplia oferta de actividades deportivas y culturales este verano. El programa completo de propuestas con el objetivo de facilitar un ocio formativo y propiciar la conciliación a las familias durante la temporada estival, que se acaba de dar a conocer, incluye, como propuesta destacada, el Campus Cabreiroá de Abegondo, que se realiza en colaboración con la Fundación RC Deportivo.

Esta actividad, dirigida a niños y niñas de 6 a 14 años, se desarrollará por turnos semanales entre el 22 de junio y el 31 de julio. Las inscripciones se abrirán el próximo 20 de junio a las 12.00.

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Los más pequeños también contarán con los campus de gimnasia rítmica, taekwondo, fútbol, multideporte y la escuela de hípica, todos ellos en horario de 10.00 a 14.00 horas. El público adulto mantendrá su programación habitual con actividades fitness, entrenamientos personales, sala de gimnasio y ciclo indoor.

A mayores, el Concello de Abegondo amplía su programación infantil con dos alternativas para menores a partir de 6 años: el campus ‘Exploradores activos’, estará centrado en el descubrimiento del medio natural, y las clases de baile de K-POP. El programa estival incluye también una excursión al Aquapark de Cerceda el 31 de julio.

La programación de verano municipal destaca, un año más, por su apuesta en términos de conciliación. Por un lado, a través del Aula Lúdica se ofrecerán actividades para atender las necesidades de las familias durante las mañanas. Funcionará los meses de julio y agosto en horario de 8:30 a 14:30 horas.

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Abegondo ofrecerá la posibilidad de complementar las actividades con el ‘Pack de Verano’. Además, la programación sumará un servicio de logopedia y un curso de introducción al idioma y la cultura gallega, destinado a mayores de 16 años. La biblioteca seguirá abierta en verano en horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:30 horas.

La inscripción se abrirá el próximo lunes, 1 de junio. Toda la información de las actividades se puede encontrar en la web municipal www.abegondo.gal y llamando al 981 647 909.

El área de deportes atenderá a través del correo electrónico deportes@abegondo.gal, mientras que para las propuestas culturales se deberá escribir a cultura@abegondo.gal. Las consultas relativas a la biblioteca se gestionarán en el correo biblioteca@abegondo.gal o en el teléfono 981 669 266.--