Vista do Concello de Abegondo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

O Concello de Abegondo convoca o Certame das Letras Galegas 2026 co fin de potenciar o uso da lingua galega e promover a literatura galega, así como conmemorar o 17 de maio e homenaxear a figura de Begoña Caamaño. O concurso establece varias categorías e premios económicos e o prazo para a presentación de traballos está aberto ata o 15 de xuño.

O Certame Letras Galegas 2026 de Abegondo establece diferentes categorías e premios. En concreto as categorías son: infantil, primaria, secundaria e menores de 18, e adultos. As disciplinas varían segundo as categorías incluíndose: narrativa, poesía, debuxo e pintura, e audiovisual.

Os traballos serán remitidos ao Servizo de Normalización Lingüística ou ao departamento de Cultura do Concello de Abegondo. Poderán ser entregados persoalmente na Casa do Concello, na Biblioteca e na Aula Lúdica, así como por correo postal no enderezo San Marcos, 1 – 15318 Abegondo.

Poderán ser presentados a través da sede electrónica ou por correo electrónico no enderezo cultura@abegondo.gal, sempre que o formato do traballo presentado así o permita e isto non impida a correcta valoración da súa calidade artística.

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