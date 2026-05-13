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Abegondo

El rodaje de la serie ‘Animal’ revoluciona el entorno del embalse de Cecebre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/05/2026 13:20
Carteles de la serie Animal en el embalse de Cecebre
Carteles de la serie Animal en el embalse de Cecebre
N.D.
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El rodaje de las temporadas 2 y 3 de la serie ‘Animal’ -protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo- ha desembarcado este miércoles en el entorno del embalse de Abegondo-Cecebre con un importante despliegue de medios técnicos y personales.

El Ayuntamiento de Abegondo informaba el martes de que se producirían afecciones al tráfico en la localidad, en concreto, en el puente de As Margaridas, totalmente cortado para la grabación de la productora Alea Media. 

Desde las primeras horas de la mañana se empezó a notar el movimiento en los aledaños de la presa de Cecebre. En el puente de Orto, varios trabajadores portaban cámaras y controlaban un dron que volaba sobre la masa de agua; al pasar ese puente, en el desvío a Seixurra, el paso quedaba exclusivamente para vecinos. Al otro lado de la presa, en el aparcamiento público junto a las compuertas, varias señales indicaban que el estacionamiento estaba prohibido.

‘Animal’ narra las peripecias de un veterinario rural (Zahera) que empieza a trabajar en un moderno centro animal a las afueras de Santiago y tiene que enfrentarse a las tendencias del cuidado actual de mascotas. El municipio de Touro será otro de los que acogerán el rodaje durante varios días de este mes y el de junio.

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