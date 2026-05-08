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Abegondo

Abegondo inició sus 'Roteiros Saudables' con la primera etapa del Camino entre A Coruña y O Burgo

Esta iniciativa del Concello busca promover un estilo de vida activo entre los mayores

Redacción
08/05/2026 16:53
roteiros saudables abegondo
Un grupo de participantes del programa 'roteiros saudables', en la iglesia de Santiago
Cedida
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Una treintena de mayores de Abegondo estrenaron este viernes la nueva edición de los 'Roteiros Saudables' del Concello. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el gobierno local para promocionar un estilo de vida activa entre las personas más veteranas.

El Camino Inglés alberga la mayoría de las citas de este año. Este viernes comenzaron con una primera etapa entre A Coruña y O Burgo, donde pudieron conocer la iglesia de Santiago, uno de los elementos patrimoniales más destacados.

Sada programa Roteiros Saludables para mejorar los hábitos vecinales

Más información

La segunda salida se celebrará el viernes 15, desde Culleredo hasta Sarandós. Desde este mismo punto partirá la tercera etapa, el viernes 22 de mayo, en la que las personas participantes recorrerán 10 kilómetros hasta Bruma. El programa concluirá el viernes, 29 de mayo, con el roteiro Mariñán, que discurrirá entre Sada y Bergondo.

Todas las rutas presentan una dificultad baja/media y una duración aproximada de entre dos y dos horas y media.

Las personas interesadas en obtener más información o formalizar su inscripción pueden dirigirse al departamento de Servizos Sociais del Concello.

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