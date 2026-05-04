Trabas testamentarias frustran a Abegondo su prevista compra de un inmueble en Mabegondo
Trabas testamentarias derivadas del fallecimiento del propietario del inmueble que durante décadas albergó el emblemático restaurante Casa Concheiro, de Santiso de Mabegondo, han frustrado la más que prevista adquisición de sus instalaciones, por parte del Ayuntamiento de Abegondo.
Fue el propio alcalde, José Antonio Santiso, quien lo hizo público durante la celebración de la Festa dos Maiores de Abegondo, que tuvo lugar el pasado día 25 de abril, coincidiendo con la festividad municipal de San Marcos.
“Teño que comunicar que a compra da cafetería e o restaurante de Concheiro non vai ser posible. A morte do propietario está a dar problemas co testamento. Xa temos apalabrada unha finca na carretera que vai a Crendes (AC-221) e a ver que se pode facer. Algo se nos ocurrirá para que os maiores dispoñan dun sitio para vivir e descargar un pouco de responsabilidades os fillos”, dijo entonces el regidor.
Proyecto inicial
El proyecto inicial, y que ya no será posible llevar a cabo, contemplaba que el complejo, ubicado en pleno casco urbano de Santiso, en uno de los márgenes de la vía autonómica AC-542, albergase viviendas que permitiesen a los mayores combinar un espacio propio y una vida autónoma con el disfrute de atención y servicios compartidos. El conjunto, al que se tenía previsto añadir una finca cercana, tendría una superficie de más de 15.000 hectáreas.
El Ayuntamiento de Abegondo manifestaba en su momento que su pretensión era que la iniciativa no fuese una residencia ni un centro de mayores al uso. La cuestión estaba siendo estudiada por técnicos del departamento de Servicios Sociales. Lo prioritario era que los mayores viviesen de forma autónoma y compartiesen servicios de manera totalmente independiente.
Asimismo, el regidor aprovechó el encuentro, que se celebró en la parroquia de Orto, en el afamado restaurante El Pantano, para anunciar también que la inauguración del nuevo centro de salud tendrá lugar a finales de este mes de mayo o principios de junio.
“A Xunta xa me comunicou que as obras de construcción do novo ambulatorio están a piques de rematar e que en pouco tempo disfrutaremos do mellor centro de saúde de Galicia. A ver, que ían decir? Se é o último en facerse, o normal é que sexa o mellor”, ironizó Santiso.
Con una superficie útil de 965 metros cuadrados, el centro de salud dispondrá de nueve consultas médicas, incluidas áreas especializadas como enfermería, pediatría y matrona.
Además, contará con zonas de espera, una sala de toma de muestras, recepción y otras áreas auxiliares diseñadas para mejorar la experiencia del paciente y optimizar el flujo de trabajo del personal sanitario. La configuración en forma de H permitirá un acceso centralizado y cubierto, incluso para ambulancias, lo que facilitará la atención de emergencias.