La ocupación hotelera alcanzará el 100% en el área el día del eclipse

La ocupación hotelera en el área coruñesa alcanzará el 100% de la ocupación gracias al fenómeno "infrecuente" de un eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto.

El dato se ofreció en el transcurso de la jornada de divulgación 'Galicia, porta da entrada da eclipse', organizada por la Xunta y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, en la sede de esta última en Abegondo.

Otro dato turístico destacado por los responsables de la organización será la presencia en A Coruña de 30.000 visitantes que viajan a bordo de cinco buques.