El personal del nuevo centro de salud de Abegondo dispondrá de estacionamiento exclusivo

Obras en el centro de salud de Abegondo CEDIDA

No existe constancia de que hasta la fecha haya habido problemas de aparcamiento en Abegondo cuando uno se ve obligado a visitar a su médico. Sin embargo, el Gobierno local, presidido por José Antonio Santiso, quiere poner la venda antes de la herida y evitarlos en la medida de lo posible para el futuro. Especialmente, para el personal del nuevo centro de salud que está previsto entre en funcionamiento el próximo mes de junio.

El regidor aprovechó el último pleno para anunciar que se está construyendo, en un solar anexo al futuro recinto sanitario, un estacionamiento exclusivo para sus trabajadores. Serán en total doce plazas cuya ejecución supone una inversión de unos 50.000 euros.

El alcalde también avanzó que el actual ambulatorio albergará dependencias para servicios de conciliación familiar y atención temprana. No obstante, será preciso realizar determinadas reformas que, obviamente, no podrán llevarse a cabo hasta que se inaugure este nuevo inmueble.

Cabe recordar que actualmente se encuentra en ejecución un aparcamiento público que también podrá ser utilizado por los usuarios de las dependencias adyacentes al centro de salud como son el gimnasio y el pabellón municipal de deportes. La inversión en esta infraestructura es de 200.000 euros.

Características

El Gobierno autonómico, en abril de 2024, adjudicó por 2,7 millones de euros los trabajos de construcción del centro de salud. La intervención, encomendada a la empresa Seranco, contaba con un plazo de ejecución de doce meses y permitía renovar un ambulatorio de más de 35 años, además de favorecer una atención más integral a cerca de 5.000 pacientes.

El contrato establecía que el adjudicatario llevaría a cabo, en una parcela de más de 1.400 metros cuadrados de superficie en el casco urbano del municipio, el nuevo centro de salud. La superficie total construida sería de 1.221 metros, con 965 útiles. Se distribuirían en planta sótano, con 70 metros construidos, una planta baja de 957, y planta primera de 195.

Los responsables del diseño optaron por situar en la planta baja el máximo número de dependencias y llevar a la planta primera las de uso privado o restringido. Así, en la planta baja se emplazarán todos los servicios de acceso público, en la primera la zona de personal y en la cubierta las instalaciones necesarias. La configuración del edificio sigue un esquema en H. De este modo, el acceso al nuevo edificio será centrado y cubierto y con acceso rodado para ambulancias. Tras este se sitúa el área administrativa y de recepción, con dos bandas extremas de consultas.

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