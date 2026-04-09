Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Abegondo estrenará el 1 de mayo el evento juvenil Aborixe Fest

Redacción
09/04/2026 20:58
Cartel Aborixe Fest Abegondo
Imagen del Aborixe Fest de Abegondo
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Abegondo informó este jueves de que la juventud del municipio contará desde el mes que viene con un nuevo evento de ocio, el Aborixe Fest. Será el viernes 1 de mayo en el Campo da Feira de Abegondo y tendrá acceso gratuito.

Un festival de música donde se prestará atención a los estilos preferidos por la población de menos edad y que será una suerte de Festa da Xuventude, recuerda el Gobierno local. “Seguide con atención as nosas redes sociais porque dentro de moi pouco darase a coñecer o cartel e todos os detalles do festi”, señaló el Ejecutivo que preside José Antonio Santiso.

Cabe recordar que en el mismo municipio también ha logrado un gran seguimiento otro festival, el Aghora Viós, que tiene lugar en agosto.

Viós, el territorio rockero de Abegondo

Más información

Gueorgui Oganesian, el músico armenio que encontró en Abegondo un paraíso para ensayar

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los Bomberos cierran el fumadero de crack Alcalde Lens

La Policía Local cierra el fumadero de crack de Alcalde Lens
Abel Peña
Pantalla de información en la estación de tren de A Coruña

Los usuarios habituales del tren se sienten “abandonados” ante los retrasos en el Eje Atlántico
Dani Sánchez
Cartel Aborixe Fest Abegondo

Abegondo estrenará el 1 de mayo el evento juvenil Aborixe Fest
Redacción
Vista actual de la travesía de Arteixo

Comienzan los trámites para construir dos aparcamientos en la travesía de Arteixo
Noelia Díaz