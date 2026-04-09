Abegondo estrenará el 1 de mayo el evento juvenil Aborixe Fest

Imagen del Aborixe Fest de Abegondo CEDIDA

El Ayuntamiento de Abegondo informó este jueves de que la juventud del municipio contará desde el mes que viene con un nuevo evento de ocio, el Aborixe Fest. Será el viernes 1 de mayo en el Campo da Feira de Abegondo y tendrá acceso gratuito.

Un festival de música donde se prestará atención a los estilos preferidos por la población de menos edad y que será una suerte de Festa da Xuventude, recuerda el Gobierno local. “Seguide con atención as nosas redes sociais porque dentro de moi pouco darase a coñecer o cartel e todos os detalles do festi”, señaló el Ejecutivo que preside José Antonio Santiso.

Cabe recordar que en el mismo municipio también ha logrado un gran seguimiento otro festival, el Aghora Viós, que tiene lugar en agosto.

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