“Non tiven nada que ver en que agora San Tirso vai levar o meu apelido”

Santiso es natural de San Tirso de Mabegondo Pedro_Puig

"Os veciños vanlle seguir chamando San Tirso por moito que se empeñen en poñerlle o meu apelido. Eu non tiven nada que ver. A miña influencia non chega a tanto. Podo garantizar que non tiven nada que ver”, tiró ayer de retranca el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en declaraciones a la emisora local de Onda Cero, para ofrecer su opinión sobre los cambios que introduce la Xunta en el nomenclátor municipal.

Afirma el regidor que no entiende la modificación toponímica porque a él no le consta que en su parroquia natal se sienta especial devoción por un tal ‘Santiso’. El santo patrón principalmente venerado es San Tirso, aunque por la Virgen también existe querencia.

Tampoco alcanza a comprender la variante Figueiroa de la forma Figueroa. “Precisamente acabo de falar co marqués (se refiere a Juan Gil de Araújo) e díxome que el quería continuar sendo o marqués de Figueroa”, añadió, al tiempo que aseguró que ningún responsable del Gobierno autonómico ni de la Real Academia Galega, entidad impulsora de los cambios, se han puesto en contacto con ninguno de los dos para comunicarles las modificaciones.

Unas modificaciones que en el municipio abegondés afectan a lugares como O Covelo que pasa a O Cubelo; Láncara a Lángara; Xeixade a Gueixade; Su a Ermida a Suaermida o A Carballeira a As Carballeiras, entre otros.