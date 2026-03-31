Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

“Non tiven nada que ver en que agora San Tirso vai levar o meu apelido”

El alcalde de Abegondo tira de retranca con respecto a los cambios en la toponimia local

Fran Moar
Fran Moar
31/03/2026 20:45
Santiso es natural de San Tirso de Mabegondo
Santiso es natural de San Tirso de Mabegondo
Pedro_Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

"Os veciños vanlle seguir chamando San Tirso por moito que se empeñen en poñerlle o meu apelido. Eu non tiven nada que ver. A miña influencia non chega a tanto. Podo garantizar que non tiven nada que ver”, tiró ayer de retranca el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en declaraciones a la emisora local de Onda Cero, para ofrecer su opinión sobre los cambios que introduce la Xunta en el nomenclátor municipal.

Afirma el regidor que no entiende la modificación toponímica porque a él no le consta que en su parroquia natal se sienta especial devoción por un tal ‘Santiso’. El santo patrón principalmente venerado es San Tirso, aunque por la Virgen también existe querencia.

Tampoco alcanza a comprender la variante Figueiroa de la forma Figueroa. “Precisamente acabo de falar co marqués (se refiere a Juan Gil de Araújo) e díxome que el quería continuar sendo o marqués de Figueroa”, añadió, al tiempo que aseguró que ningún responsable del Gobierno autonómico ni de la Real Academia Galega, entidad impulsora de los cambios, se han puesto en contacto con ninguno de los dos para comunicarles las modificaciones.

Unas modificaciones que en el municipio abegondés afectan a lugares como O Covelo que pasa a O Cubelo; Láncara a Lángara; Xeixade a Gueixade; Su a Ermida a Suaermida o A Carballeira a As Carballeiras, entre otros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Santiso es natural de San Tirso de Mabegondo

“Non tiven nada que ver en que agora San Tirso vai levar o meu apelido”
Fran Moar
O entorno no que se sitúan a comandancia e a comisaría coñécese popularmente como Lonzas por un erro tipográfico

Lonzas ou Louzás: cando a poboación asimila un erro histórico
Óscar Ulla
El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña agiliza el registro de las empresas para operar en Estados Unidos
Iván Aguiar
El ideal gallego

El Colegio de Abogados de A Coruña renueva su Junta de Gobierno
Redacción