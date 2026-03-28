Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Abegondo cierra el ejercicio 2025 son superávit de 2,4 millones de euros

El Concello podrá realizar nuevas inversiones gracias al remanente de tesorería, que asciende a 3,5 millones

Redacción
28/03/2026 13:19
Foto pleno Abegondo
El remanente de tesorería constituye la variable que determina el estado real de las cuentas municipales
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Concello de Abegondo acaba de aprobar la liquidación del ejercicio económico correspondiente al 2025. El balance resulta muy positivo, lo que confirma la buena salud de las arcas municipales en virtud del control que se efectúa desde todos los departamentos municipales.

El ejercicio concluye con un superávit de 2.474.989,81 euros. Se obtiene por unas obligaciones reconocidas de 7.080.549,36 euros y unos derechos reconocidos de 9.099.675,35, tras efectuar los pertinentes ajustes.

El remanente de tesorería constituye la variable que determina el estado real de las cuentas municipales. Tras el cierre de 2025, el remanente de tesorería del Concello de Abegondo alcanza los 3.497.500,57 euros.

Esto permitirá al gobierno local dedicar fondos del remanente a nuevas inversiones de interés vecinal. El Concello estima que podrá emplear una buena parte de la cuantía a esta finalidad, cumpliendo la regla de gasto que determina el Estado a las administraciones públicas.

“Sempre apostamos por dedicar fondos municipais do remanente a actuacións para o ben xeral de Abegondo”, señala el alcalde, José Antonio Santiso. Gracias a contar con este estado óptimo de las cuentas, el año pasado el Concello ya emprendió actuaciones como la reforma integral del polideportivo, los accesos al centro de salud o el terreno para el proyecto de vivienda para jóvenes.

Asimismo, en la liquidación se pone de relevancia que el Concello no tiene deuda ningún crédito bancario concertado y no va a concertar ninguno al gozar de buena salud económica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vertedero Culleredo

La Guardia Civil denuncia a un hombre por vertidos ilegales en los montes de A Zapateira
Redacción
Foto pleno Abegondo

Abegondo cierra el ejercicio 2025 son superávit de 2,4 millones de euros
Redacción
Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio

Galicia, pionera en la implementación del perfil genómico integral como herramientas calve de la oncología de precisión
Redacción
El ideal gallego

A Coruña lleva la educación vial a todos sus barrios
Redacción