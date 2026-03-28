Abegondo cierra el ejercicio 2025 son superávit de 2,4 millones de euros

El remanente de tesorería constituye la variable que determina el estado real de las cuentas municipales Cedida

El Concello de Abegondo acaba de aprobar la liquidación del ejercicio económico correspondiente al 2025. El balance resulta muy positivo, lo que confirma la buena salud de las arcas municipales en virtud del control que se efectúa desde todos los departamentos municipales.

El ejercicio concluye con un superávit de 2.474.989,81 euros. Se obtiene por unas obligaciones reconocidas de 7.080.549,36 euros y unos derechos reconocidos de 9.099.675,35, tras efectuar los pertinentes ajustes.

El remanente de tesorería constituye la variable que determina el estado real de las cuentas municipales. Tras el cierre de 2025, el remanente de tesorería del Concello de Abegondo alcanza los 3.497.500,57 euros.

Esto permitirá al gobierno local dedicar fondos del remanente a nuevas inversiones de interés vecinal. El Concello estima que podrá emplear una buena parte de la cuantía a esta finalidad, cumpliendo la regla de gasto que determina el Estado a las administraciones públicas.

“Sempre apostamos por dedicar fondos municipais do remanente a actuacións para o ben xeral de Abegondo”, señala el alcalde, José Antonio Santiso. Gracias a contar con este estado óptimo de las cuentas, el año pasado el Concello ya emprendió actuaciones como la reforma integral del polideportivo, los accesos al centro de salud o el terreno para el proyecto de vivienda para jóvenes.

Asimismo, en la liquidación se pone de relevancia que el Concello no tiene deuda ningún crédito bancario concertado y no va a concertar ninguno al gozar de buena salud económica.