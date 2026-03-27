Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

“Ninguén en Abegondo se acorda cando se fixo baile por última vez polo San Marcos”

Jóvenes del municipio organizan las fiestas del 25 de abril

Fran Moar
Fran Moar
27/03/2026 20:28
La comisión de fiestas muestra el cartel delante de la capilla de San Marcos
La comisión de fiestas muestra el cartel delante de la capilla de San Marcos
CARLOTA BLANCO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Sea porque “ninguén en Abegondo se acorda cando se fixo baile por última vez polo San Marcos”, sea porque está feo que la capital del municipio se encuentre al borde de perder cualquier tipo de actividad festiva con la que honrar también a Eulalia, su otra santa patrona, un grupo de jóvenes, y alguno no tanto, ha decidido tomar el toro por los cuernos y conformar una comisión cuyo principal cometido es que el último fin de semana de agosto se celebren fiestas.

Sin embargo, el primer paso pasa (perdónese la redundancia) por celebrarlas el 25 de abril, jornada festiva por antonomasia en todo el municipio. Un hecho que, sin embargo, ha sorprendido a lo largo y ancho de sus más de ochenta kilómetros cuadrados de extensión de este ayuntamiento del área coruñesa puesto que, paradójicamente, no se recuerda que hubiese verbena desde tiempos muy pretéritos.

El grupo ha optado para esta ocasión por un sobrio cartel en el que habrá misa solemne, a las 12.00 horas, en la capilla de San Marcos, ubicada en las inmediaciones de la casa consistorial. Por su parte, la verbena dará comienzo a las 22.30 y estará amenizada por Primera Fila, Impacto y DJ. Bermúdez.

No es de obligado cumplimiento, pero sí elogiable, la adquisición de rifas para el sorteo de una cesta. Todo lo recaudado se destinará a costear los gastos de un festejo en el que se prevé también estén presentes los asistentes a la Festa dos Maiores. ¡Ah! La comisión agradece la colaboración que están recibiendo de sus convecinos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Actuación del padre Guilherme en Madrid en 2024

El cura Dj que pondrá a bailar a la sala Pelícano
Óscar Ulla
La comisión de fiestas muestra el cartel delante de la capilla de San Marcos

“Ninguén en Abegondo se acorda cando se fixo baile por última vez polo San Marcos”
Fran Moar
El ideal gallego

A Coruña se suma a apagar todas sus luces en La Hora del Planeta
Redacción
La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo

El galápago europeo regresa a las Gándaras de Budiño tras recuperar el humedal
EFE