La comisión de fiestas muestra el cartel delante de la capilla de San Marcos CARLOTA BLANCO

Sea porque “ninguén en Abegondo se acorda cando se fixo baile por última vez polo San Marcos”, sea porque está feo que la capital del municipio se encuentre al borde de perder cualquier tipo de actividad festiva con la que honrar también a Eulalia, su otra santa patrona, un grupo de jóvenes, y alguno no tanto, ha decidido tomar el toro por los cuernos y conformar una comisión cuyo principal cometido es que el último fin de semana de agosto se celebren fiestas.

Sin embargo, el primer paso pasa (perdónese la redundancia) por celebrarlas el 25 de abril, jornada festiva por antonomasia en todo el municipio. Un hecho que, sin embargo, ha sorprendido a lo largo y ancho de sus más de ochenta kilómetros cuadrados de extensión de este ayuntamiento del área coruñesa puesto que, paradójicamente, no se recuerda que hubiese verbena desde tiempos muy pretéritos.

El grupo ha optado para esta ocasión por un sobrio cartel en el que habrá misa solemne, a las 12.00 horas, en la capilla de San Marcos, ubicada en las inmediaciones de la casa consistorial. Por su parte, la verbena dará comienzo a las 22.30 y estará amenizada por Primera Fila, Impacto y DJ. Bermúdez.

No es de obligado cumplimiento, pero sí elogiable, la adquisición de rifas para el sorteo de una cesta. Todo lo recaudado se destinará a costear los gastos de un festejo en el que se prevé también estén presentes los asistentes a la Festa dos Maiores. ¡Ah! La comisión agradece la colaboración que están recibiendo de sus convecinos.