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Abegondo

El nuevo centro de salud de San Marcos abrirá en verano, una vez acabada la obra del aparcamiento

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/03/2026 17:50
Las obras del aparcamiento del nuevo centro de salud
Las obras del aparcamiento del nuevo centro de salud
Cedida
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El nuevo centro de salud de Abegondo abrirá en tres meses, antes del verano de 2026. Así lo anunció el alcalde, José Antonio Santiso, quien aclaró que la inauguración se realizará una vez que se completen las obras en los accesos y en el aparcamiento, ambas iniciadas por el Ayuntamiento de Abegondo. 

El mandatario municipal explicó que las actuaciones se centran ahora en el  aparcamiento, al que se destina una inversión de 200.000 euros para “facilitar o uso diario e cómodo” de la dependencia, y señaló que serán plazas que se podrán usar por la ciudadanía en general para dar servicio al resto de equipamientos municipales de San Marcos.

El nuevo centro de salud de Abegondo

Abegondo pone en marcha la licitación del aparcamiento y accesos del nuevo centro de salud

Más información

El regidor adelantó en la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo que el municipio construirá un segundo espacio de estacionamiento, en este caso destinado al personal del centro de salud, con capacidad para unas doce plazas y una inversión de 50.000 euros, a lo que se suma, por otros 50.000, el acceso de vehículos, más directo, desde el entorno de la capilla de San Marcos

Atención Temprana

El alcalde también avanzó que el antiguo centro de salud se dedicará al servicio de Conciliación y a la Atención Temprana. Para eso será preciso reformarlo, lo que se podrá acometer una vez abierto el nuevo centro de salud de Abegondo.

Santiso también informó a la corporación del calendario marcado para abrir el Pazo da Cultura de Os Loureiros

En este caso, explicó que lo que resta es la incorporación del mobiliario, para lo que se cuenta con 200.000 euros recibidos de la Xunta. También se acondicionará el aparcamiento.

En este caso, la apertura está condicionada a la obra de renovación del polideportivo municipal, ya en curso, porque el gimnasio está ubicado provisionalmente en el salón de actos, por lo que los responsables municipales ven "preferible esperar a que se complete la obra en el polideportivo y mantener este emplazamiento provisional del gimnasio, que está funcionando correctamente con buena acogida de los usuarios", añadió Santiso. 

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