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Abegondo

El rodaje de ‘Lobo’ revoluciona Viós: unos cien trabajadores y la visita de Tosar y Touriñán

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/03/2026 19:24
Las escenas se graban en la Casa de Nicheiro, en Pousada
Las escenas se graban en la Casa de Nicheiro, en Pousada
QUINTANA
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El equipo de la serie ‘Lobo’, de Vaca Films y Netflix, desembarcó este jueves en la parroquia de Viós, en Abegondo, para grabar escenas de interior en una casa del lugar de Pousada

Unos cien trabajadores desplegaron desde primera hora su arsenal de vehículos, carpas, cámaras y cables en la aldea, estableciendo como campamentos base el aparcamiento del cementerio y el local de la asociación vecinal, entidad que se mostró muy satisfecha de poder colaborar en esta actividad y para la que es “un orgullo que unha casa de Viós saia nunha serie que se vai emitir en todo o mundo”, explicaba el presidente, Pachi Patiño

Vehículos y equipos del rodaje de 'Lobo' en Viós
Vehículos y equipos del rodaje de 'Lobo' en Viós
QUINTANA

El set se montó en la conocida como Casa de Nicheiro –nombrada así porque en su día vivía allí un fabricante de ataúdes–, teniendo lugar en su interior todas las escenas planificadas y con la presencia de, entre otros, los actores Luis Tosar y Xosé Antonio Touriñán

Las grabaciones continuarán este viernes durante toda la jornada y el tráfico permanece aún cortado entre la Casa do Pinar y la escuela, y para ir o venir de Leiro se desvía el tráfico por la carretera de O Souto hasta la iglesia.

La serie ‘Lobo’ narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de España, un personaje cuyas víctimas eran habitualmente mujeres. Según la tradición histórica y la documentación existente, el protagonista utilizaba los restos de las víctimas para fabricar jabón, un elemento que ha contribuido a convertir su figura en una de las más perturbadoras del imaginario criminal español. 

El equipo de Netflix y Vaca Films también estuvo el pasado miércoles rodando en Betanzos, en el entorno del antiguo Matadeiro, en A Ribeira. Antes de eso pasaron por municipios como Irixoa, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova o Santiago –con escenas en el Obradoiro o Platerías– y por enclaves pintorescos de la geografía gallega como la aldea de Seceda, ubicada en O Courel y declarada Conjunto Etnográfico por la Xunta.

Casa de Nicheiro, en Viós, el espacio en que se rodará 'Lobo' los días 19 y 20 de marzo

El rodaje de la serie de Netflix 'Lobo' se traslada a Viós, en Abegondo

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