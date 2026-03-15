La casa de Felipe II en Sarandóns ya tiene dueños: “Es el inmueble que más enseñamos en los últimos meses”

Fachada del pazo de Barral o casa de Felipe II, en Sarandóns CARLOTA BLANCO

“Esa casa ha sido, con diferencia, el inmueble que más hemos enseñado en los últimos meses”. Así se expresa Verónica Couceiro, propietaria de Redil Inmobiliaria –ubicada en la plaza Mestre José Dapena de Betanzos–, sobre la casa de piedra de Sarandóns (Abegondo) en la que durmió el rey Felipe II en 1554 en su camino hacia A Coruña, un inmueble cuya venta anunció El Ideal Gallego y que ya tiene dueños.

Según Couceiro, la propiedad se mostraba unas tres veces a la semana y “todos decían que les gustaba mucho, porque tiene muchísimo encanto”. “Lo que provoca que una casa tarde en venderse siempre es el hecho de que necesite reforma, como pasaba en este caso, pero tuvo muchísimas visitas, la quería un montón de gente”, explica.

La casa se ofrecía por 130.000 euros, “un precio de mercado porque querían venderla rápido”, dice Couceiro. El inmueble, en pleno Camino Inglés y también conocido como pazo de Barral, cuenta con una superficie construida de 324 metros cuadrados, dos alturas y tejado y suelo nuevos. “Piedra exterior e interior totalmente rehabilitado; le faltan las divisiones horizontal y vertical pero es una casa que da buen rollo según entras”, reconoce la promotora.

Los nuevos propietarios son una pareja que tiene intención de instalarse en la vivienda y, según explican desde Redil, “son gente maravillosa que se enamoró de la casa al momento”. “Al verla por primera vez la mujer dijo ‘tiene que ser mía’. La apalabraron horas antes de que saliese la noticia de El Ideal Gallego y la reservaron justo un día después. Este miércoles escrituraremos”, asevera Couceiro.

Características

La planta baja tiene 192 metros cuadrados, con porche de 50 metros y lareira, mientras que la primera planta posee 132 metros. La finca trasera, con 493 metros de extensión, está totalmente cerrada y dispone de otra construcción destinada a ser un garaje o almacén. La edificación se sitúa en la DP-0103, la carretera que une la parroquia abegondesa de Montouto con el municipio de Carral.

No es la primera vez que este pazo se ofrece al público –en 2015 ya se intentó–, pero sí que presentaba un precio tan ‘popular’, ya que en aquella ocasión sus propietarios afirmaban en prensa que no la venderían por menos de 200.000 euros. “En aquel entonces no la comercializamos nosotros, es una vivienda que pasó por diferentes propietarios y nosotros tratamos con la última”, comenta la titular de Redil Inmobiliaria, quien destaca que el sector está “en un momento muy fuerte y las propiedades se venden en 24 horas”.

“Todo el mundo quiere comprar o alquilar, y eso que los precios están al alza. Es una auténtica locura”, cuenta Verónica Couceiro, quien añade que Redil tiene actualmente un centenar de propiedades en cartera.

El pazo de Barral fue construido en la primera mitad del siglo XVI y contiene dos escudos en su fachada. Uno de ellos hace referencia al histórico acontecimiento de 1554 con Felipe II.

El pazo de Barral en Sarandóns, donde Felipe II pernoctó en 1554, a la venta por 130.000 euros Más información