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Abegondo

El rodaje de la serie de Netflix 'Lobo' se traslada a Viós, en Abegondo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/03/2026 16:05
Casa de Nicheiro, en Viós, el espacio en que se rodará 'Lobo' los días 19 y 20 de marzo
Casa de Nicheiro, en Viós, el espacio en que se rodará 'Lobo' los días 19 y 20 de marzo
CEDIDA
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El rodaje de 'Lobo', serie de Netflix producida por Vaca Films que en las últimas semanas convirtió el casco histórico de Santiago de Compostela en un plató con ambientación de época, se traslada en los próximos días a Viós, en Abegondo, donde se grabará en una de las casas de piedra locales.

Será los días 19 y 20 de marzo, jueves y viernes, y el set se montará en la conocida como Casa de Nicheiro -nombrada así porque en su día vivía allí un fabricante de ataúdes-, teniendo lugar en su interior todas las escenas planificadas y con la posible presencia del actor Luis Tosar.

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El tráfico estará cortado ambos días entre la Casa do Pinar y la escuela, y para ir o venir de Leiro se desviará el tráfico por la carretera de O Souto hasta la iglesia. 

La serie Lobo narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de España, un personaje cuyas víctimas eran habitualmente mujeres. Según la tradición histórica y la documentación existente, el protagonista utilizaba los restos de las víctimas para fabricar jabón, un elemento que ha contribuido a convertir su figura en una de las más perturbadoras del imaginario criminal español.

Además de en Santiago, el rodaje ha pasado por otros puntos de Galicia, como Folgoso do Courel y O Incio, donde el equipo ocupó numerosos establecimientos durante las últimas semanas. En el caso de Viós, la asociación de vecinos ha ofrecido su local social para colaborar en cualquier labor logística que precise la productora.

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