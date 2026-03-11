Mi cuenta

Abegondo

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo

Redacción
11/03/2026 15:50
Los servicios de emergencia liberaron a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo en la mañana de este miércoles. No hubo más implicados en el suceso.

El 112 Galicia registró el accidente quince minutos antes de las 07.00 horas. Según la información recogida, había un coche volcado en el kilómetro 31 de la AP-9 con una persona en su interior que no era capaz de salir. 

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ordes y a la Guardia Civil de Tráfico.

La dotación de bomberos empleó material de excarcelación para liberar a la víctima, la cual sería trasladada más tarde hasta el hospital por el personal sanitario.

