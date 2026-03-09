Mi cuenta

La Guardia Civil investiga un supuesto vertido de purines en Abegondo

09/03/2026 15:09
La Guardia Civil investiga un supuesto vertido de purines en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, según han confirmado a Europa Press y en relación a una denuncia de una vecina por la situación que afecta a la parroquia de Viós, en el municipio coruñés de Abegondo.

La denunciante lo vincula con una granja de porcino de régimen industrial y a la utilización de una red de tuberías y sistemas de bombeo mecánico "directamente al monte y en las proximidades del Regato Gobia", hechos, añade, que han ocurrido en la zona de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Por parte de la Guardia Civil, y en relación a esta denuncia, confirman que se está investigando y que hay unas diligencias remitidas al Juzgado de Betanzos.

A su vez, desde el Ayuntamiento de Abegondo, consultados al respecto, han señalado que la única constancia que hay es que un particular había trasladado la denuncia en la época en la que se produjeron "las fuertes lluvias" y han añadido que ese aviso "se trasladó a la Xunta".

