Abegondo se compromete a construir sendas peatonales si se le facilita el terreno gratuito

El Ayuntamiento de Abegondo está dispuesto a construir sendas peatonales si los vecinos y los residentes las demandan. Eso sí, pone una condición: los propietarios de los terrenos afectados, y presumiblemente primeros beneficiarios de la existencia de una infraestructura centrada en garantizar la seguridad vial, deben facilitarlos gratuitamente.

El alcalde, José Antonio Santiso Miramontes, señala que no es nada partidario de implicar a la administración local en procesos expropiatorios por motivos obvios de vecindad y convivencia, además de los puramente económicos. Se expresó en estos términos después de que un residente solicitase que también se construyan aceras en los márgenes de las vías locales que carecen de ellas, principalmente en los núcleos más poblados.

Mabegondo y Montouto

Las manifestaciones de Santiso se producen toda vez que la Xunta, a través de la Consellería de Vivenda, licitó por 550.000 euros las obras de dos sendas peatonales en las parroquias de Mabegondo y Montouto.

Según indicó la conselleira María Allegue, en un acto en el que compareció públicamente acompañada por el regidor abegondés y la responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, ambos itinerarios se habilitarán en la vía autonómica AC-542, en el margen derecho (sentido Mesón do Vento), y sumarán casi un kilómetro de longitud.

En el caso de la senda de Mabegondo, se abordará entre la intersección con la vía AC-221 y la glorieta ubicada en el cruce con la provincial CP-0106. Tendrá una longitud de 430 metros.

Respecto a la de Montouto, hay que señalar que la Xunta ejecutará un itinerario de 480 metros que finalizará en la intersección con la provincial CP-0103, en un tramo que en la actualidad carece de aceras. Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, se completarán con otras mejoras como nueva señalización, ordenación de accesos o conexiones con aceras.

Plan de Sendas

La conselleira destacaba, durante la comparecencia, que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sendas de la Xunta, con el que la administración autonómica lleva planificados y ejecutados ya 300 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas en el marco de su compromiso con la movilidad sostenible y segura, con el fin de que las personas puedan desplazarse por las carreteras de forma segura y saludable.

También subrayaba que el Gobierno autonómico está ampliando esta red de sendas en los ayuntamientos con el máximo respeto al entorno, cuidando la integración paisajística. Y los puso como ejemplo del sello Galicia Calidade.

Finalmente, respecto a los que se construirán en el municipio abegondés, está previsto que los trabajos den comienzo esta misma primavera.