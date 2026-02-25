A subasta dos parcelas en Abegondo

Vista del Ayuntamiento de Abegondo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles el anuncio de la subasta pública de dos parcelas en el municipio de Abegondo, concretamente, una en Crendes y otra en Folgoso. Las fincas están agrupadas en lotes independientes.

El primer terreno se sitúa en el lugar de Trasigrexa, en Crendes, y tiene un valor de partida de 2.570 euros. El segundo, en el lugar de Vilar -parroquia de Folgoso-, tiene un precio inicial de 3.700,80 euros.

Según explica el Ayuntamiento de Abegondo, la enajenación se realizará por el procedimiento de subasta pública al alza mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado. Cada licitador podrá presentar posturas para uno o ambos lotes, debiendo presentar una proposición diferenciada en cada caso, conforme a lo establecido en el pliego.

Las ofertas pueden presentarse en sobre cerrado dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al del anuncio de publicación en el BOP -es decir, hoy- de forma presencial en el Ayuntamiento o por correo postal. Toda la información puede consultarse en el siguiente enlace.

