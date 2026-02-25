Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

A subasta dos parcelas en Abegondo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/02/2026 11:38
Vista del Ayuntamiento de Abegondo
Vista del Ayuntamiento de Abegondo
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles el anuncio de la subasta pública de dos parcelas en el municipio de Abegondo, concretamente, una en Crendes y otra en Folgoso. Las fincas están agrupadas en lotes independientes.

El primer terreno se sitúa en el lugar de Trasigrexa, en Crendes, y tiene un valor de partida de 2.570 euros. El segundo, en el lugar de Vilar -parroquia de Folgoso-, tiene un precio inicial de 3.700,80 euros. 

Según explica el Ayuntamiento de Abegondo, la enajenación se realizará por el procedimiento de subasta pública al alza mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado. Cada licitador podrá presentar posturas para uno o ambos lotes, debiendo presentar una proposición diferenciada en cada caso, conforme a lo establecido en el pliego.

Las ofertas pueden presentarse en sobre cerrado dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al del anuncio de publicación en el BOP -es decir, hoy- de forma presencial en el Ayuntamiento o por correo postal. Toda la información puede consultarse en el siguiente enlace.

Oleiros vende por 2,6 millones ocho parcelas municipales para viviendas de precio libre

Más información
Una transeúnte pasa por delante del solar del número 88 de San Andrés

El Ayuntamiento prepara una nueva lista de ruinas candidatas a la subasta en la ciudad

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Héctor Francesch

Héctor Francesch presenta 'Ikigai' en Espacio Peculiar de Oleiros
Redacción
Reunión en A Coruña para abordar el eclipse de agosto

A Coruña ya se prepara para el eclipse de agosto, que provocará diez millones de desplazamientos en España
Redacción
Vista del Ayuntamiento de Abegondo

A subasta dos parcelas en Abegondo
Noelia Díaz
El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna del hospital Ribera Juan Cardona

“Es importante conocer las características específicas de cada actividad deportiva para hacer una propuesta adecuada al paciente”
Redacción