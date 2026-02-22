Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

La Xunta desactiva el Plan Inungal tras cinco semanas en activo y de estabilizarse el último río vigilado, el Barcés en Abegondo

Ep
22/02/2026 15:38
Imagen de archivo de la cuenca del Barcés
La Xunta ha desactivado este domingo, 22 de febrero, el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), tras cinco semanas en activo.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el nivel de normalidad que muestran los caudales y la información y previsión meteorológica para las próximas jornadas propician su desactivación.

Solo el río Barcés, en Abegondo, sigue en vigilancia por riesgo de desbordamiento

Más información

Así, ha indicado que se "reduce considerablemente el riesgo por desbordamientos" en la Comunidad, después de semanas registrando abundantes precipitaciones.

El Gobierno gallego activó el Plan Inungal el pasado 20 de enero, y se mantuvo durante cinco semanas en activo. La desactivación ha llegado después de este sábado solo quedase en nivel naranja el río Barcés, en Abegondo. Actualmente, ninguno presenta una alerta.

El ideal gallego

EP