Solo el río Barcés, en Abegondo, sigue en vigilancia por riesgo de desbordamiento

El listado de ríos en vigilancia por un posible riesgo de desbordamiento ha descendido de cuatro a uno, de forma que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior únicamente mantiene en ella al Barcés, en Abegondo (A Coruña), que permanece en nivel naranja.

Alerta roja en Coirós por el posible desbordamiento del Mandeo y naranja en Abegondo, Cambre y Culleredo Más información

El 112 Galicia ha informado en el mediodía de este sábado de que el Plan Inungal continúa activo en base a los datos proporcionados por los distintos organismos de cuenca, aunque la situación ha mejorado notablemente al mismo tiempo que lo han hecho las condiciones meteorológicas.

El nivel naranja, en el que se encuentra el río Barcés, supone un riesgo elevado. El caudal presenta niveles superiores a los habituales, por lo que la central de emergencias pide extremar la precaución en las zonas próximas a las orillas.