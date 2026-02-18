Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Alerta naranja en Abegondo y Cambre por el riesgo de desbordamiento de los ríos Mero y Barcés

Ep
18/02/2026 16:07
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante o Risco de Inundacións en Galicia (Plan Inungal) en fase de preemergencia, centrada en la vigilancia y alerta temprana, por ello, continúa en nivel rojo en el río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense).

Además, está activado el nivel naranja en A Coruña en el Xubia (San Sadurniño); Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); Tambre (Trazo) y en el Cambeda (Vimianzo). Así como en el Lérez a su paso por Pontevedra y en el Cabeiro a su paso por Redondela.

El Baxoi se desborda en Miño y causa inundaciones en el acceso a Bañobre, O Pulo y Lamelas

Más información

Con respecto a los embalses, los niveles de ocupación siguen siendo altos, en algunos casos por encima del 95 % de la capacidad de las presas. Según los registros de la CHMS, están desaguando los embalses de Montefurado y San Martiño en Quiroga (Lugo), con una caudal de salida de 146,52 metros cúbicos por segundo y 513,38 m2/seg, respectivamente.

También está desguando el embalse de Velle en Ourense (1.387,65 m3/seg), Bao en O Bolo (111,49 m3/seg) y el de Prada en A Veiga (25,56 m3/seg).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Playa de Riazor

La Diputación de A Coruña apoya a los ayuntamientos de la provincia en la limpieza playas
EP
Mondra e Xabier Díaz

Xabier Díaz e Mondra, unha banda sonora en galego para a gala dos Premios Mestre Mateo
Redacción
Los nuevos directores del Citeec, Fernando Martínez Abella, el Citic, Manuel González Penedo, y el CICA, Carlos Platas

Los tres centros de investigación de la Universidad de A Coruña ya tienen a sus nuevos directores
EP
Protesta de los médicos de A Coruña

La Xunta carga contra el Gobierno por el impacto de la huelga de médicos en el sistema
EFE