Sendos accidentes en Abegondo causan retenciones en la A-6 y la AP-9

Imagen de las cámaras de la DGT CEDIDA

Dos accidentes ocurridos este miércoles en el municipio de Abegondo han causado retenciones en las últimas horas en la autovía A-6 y la autopista AP-9. Concretamente, a las 13.12 horas tuvo lugar una salida de vía en Vizoño y a las 14.26 horas una colisión de dos vehículos a la altura de Crendes, informan desde el 112 Galicia.

El primer suceso tuvo lugar en el kilómetro 32 de la AP-9 en dirección Santiago. Un conductor perdió el control del coche y acabó volcado y cruzado en mitad de la carretera, aunque pudo salir de él por sus propios medios. A pesar de ello, la central de emergencias dio aviso a Urxencias Médicas-061 -ya que la persona implicada necesitaba asistencia sanitaria porque se encontraba aturdida-, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Ya a las 14.26 chocaron dos turismos en el kilómetro 571 de la A-6, en sentido A Coruña, y fue una de las implicadas la encargada de llamar al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, indicando que había una persona herida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.