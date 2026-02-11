El viento se lleva la cubierta de la piscina de Abegondo

Cubierta rota en la piscina de Abegondo CEDIDA

Las fuertes rachas de viento se llevaron en la tarde de este miércoles la cubierta de la piscina municipal de Abegondo, situada en San Marcos. La estructura quedó completamente destrozada, cayendo al camino trasero, aunque sin causar daños personales, indicó el Ayuntamiento.

Los operarios municipales acudieron rápidamente a la zona para retirar los elementos caídos y desde el Gobierno local solicitaron a los vecinos extremar las precauciones ante la alerta naranja que afecta al noroeste de la provincia.

Cubierta caída en el camino tras la piscina de Abegondo CEDIDA

