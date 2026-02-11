Mi cuenta

El pazo de Barral en Sarandóns, donde Felipe II pernoctó en 1554, a la venta por 130.000 euros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/02/2026 19:35
Fachada del pazo de Barral o casa de Felipe II, en Sarandóns
Fachada del pazo de Barral o casa de Felipe II, en Sarandóns
CARLOTA BLANCO
CARLOTA BLANCO
La casa de piedra de Sarandóns (Abegondo) en la que durmió el rey Felipe II en 1554 en su camino hacia A Coruña está a la venta por 130.000 euros. El inmueble, en pleno Camino Inglés y también conocido como pazo de Barral, se incluye en el catálogo de la Inmobiliaria Redil de Betanzos

El anuncio recoge que la edificación cuenta con una superficie construida de 324 metros cuadrados, dos alturas y tejado y suelo nuevos. “Piedra exterior e interior totalmente rehabilitado”, apunta la publicación de Redil, aunque avisan de que falta la división de las estancias.

La planta baja tiene 192 metros cuadrados, con porche de 50 metros y lareira, mientras que la primera planta posee 132 metros cuadrados. La finca trasera, con una extensión de 493 metros, está totalmente cerrada y dispone de otra construcción de 50 metros destinada a ser un garaje o almacén. 

Redil destaca la “excelente situación” del inmueble, en la DP-0103, la carretera que une la parroquia abegondesa de Montouto con el municipio de Carral, y muestra hasta 21 fotografías de la casa por dentro y por fuera. 

Siglo XVI

No es la primera vez que este pazo se ofrece al público –en 2015 ya se intentó–, pero sí que presenta un precio tan ‘popular’, ya que en aquella ocasión sus propietarios afirmaban en prensa que no la venderían por menos de 200.000 euros. 

Según la Xunta, el pazo de Barral fue construido en la primera mitad del siglo XVI y en él destaca su fachada principal, con puertas en la planta baja que rematan en arcos rebajados. 

La web Patrimonio Galego añade que la puerta central aparece rodeada por una decoración de pomas –bolas que se asemejan a manzanas– y que las ventanas simulan arcos conopiales y rematan en dinteles decorados. “Existe una gran simetría en la disposición de los huecos”, apostilla el portal. 

Escudos

La casa contiene dos escudos en su fachada y uno de ellos hace referencia al histórico acontecimiento de 1554, cuando Felipe II, por entonces todavía príncipe, pasó por Sarandóns en su camino a A Coruña –desde donde partiría en barco hacia Inglaterra para contraer matrimonio con María Tudor– y decidió pasar una noche en el pazo. El blasón tiene los símbolos de la realeza española y también el cáliz heráldico del Reino de Galicia. El otro escudo es el de la familia de Fernando González de Barral y Soutomaior y Catarina Sánchez de Boado, que poseían la finca. 

Tras su noche en esta localización, Felipe II tomó un barco al puerto inglés de Southampton para casarse y sentar las bases de un imperio con posesiones en todo el mundo, en el que se decía que nunca se ponía el sol. 

La casa se encuentra dentro del Inventario de Bens Patrimoniais de la Xunta y también cuenta con una placa que la ubica en el Camino de Santiago.

