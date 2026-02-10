Dos detenidos por tener animales muertos y otros en mal estado en Abegondo

Coche de la Guardia Civil

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión ha detenido a dos personas como supuestas autoras de un delito de maltrato animal, otro de abandono de animales y un tercero contra la salud pública.

La Guardia Civil ha informado este martes de que las detenciones se produjeron tras tener conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes, en el término municipal de Abegondo.

En el lugar, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que del interior del bajo del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un permiso para entrar. Así, dentro se hallaron los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco animales vivos en unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias.

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los animales muertos mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor y a la custodia de los especímenes vivos.

Se activó entonces un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos y se procedió a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.