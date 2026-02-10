Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Dos detenidos por tener animales muertos y otros en mal estado en Abegondo

Efe
10/02/2026 10:03
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión  ha detenido a dos personas como supuestas autoras de un delito de maltrato animal, otro de abandono de animales y un tercero contra la salud pública.

La Guardia Civil ha informado este martes de que las detenciones se produjeron tras tener conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes, en el término municipal de Abegondo.

En el lugar, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que del interior del bajo del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un permiso para entrar. Así, dentro se hallaron los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco animales vivos en unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias.

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los animales muertos mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor y a la custodia de los especímenes vivos.

Se activó entonces un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos y se procedió a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Elisa Mouliaá comunica al juez que sigue adelante con la acusación contra Errejón
EFE
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero

Augas de Galicia activa el "nivel vermello" por inundaciones en la estación Mandeo-Coirós
Lucía Tenreiro
Re y Lage entran en el pleno

A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma
Lara Fernández
La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, en Langosteira

La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’ partirá de Langosteira a Ferrol esta semana
Iván Aguiar