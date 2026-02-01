Mi cuenta

Abegondo

As Candeas en Viós: “¿A quen non lle gusta un chourizo da casiña?”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/02/2026 20:25
Veciñas enchendo os chourizos, onte en Viós
Veciñas enchendo os chourizos, onte en Viós
NDS
Viós, en Abegondo, viviu este domingo un día de festa por todo o alto coa súa romería das Candeas, A Candeloria, na que se rendeu homenaxe ao porco e a un dos seus produtos derivados, o chourizo. Máis de 60 personas percorreron a parroquia para coñecer de primeira man o proceso de elaboración deste alimento, desde que o animal pasta en liberdade ata o afumado con loureiro. 

“Unha viaxe do monte á lareira para honrar a un dos piares da nosa cultura gastronómica e social, a matanza do porco”, explicaba Pachi Patiño, presidente da asociación veciñal e guía dun roteiro no que varios veciños amosaron aos presentes distintos traballos: lavado das tripas, a ‘alquimia’ da zorza co adubo da carne, o embutido coas máquinas e o curado. 

Porcos en liberdade nunha carballeira de Viós, Abegondo
Porcos en liberdade nunha carballeira de Viós, Abegondo
PATRICIA G. FRAGA

No grupo, moitos nenos que nunca viran en directo este proceso e que facían preguntas aos seus pais ou avós. Xa case ao final, o máis falador de todos eles condensou as dúas horas de ruta cun interrogante ou unha sorte de verdade universal: “¿A quen non lle gusta un chourizo da casiña?”.

Para Patiño, a Candeloria serviu non só para celebrar que medio inverno vai fóra, tal e como reza o dito popular. “Celebramos quen somos, de onde vimos e o orgullo de manter viva a chama da nosa identidade”, destacou. 

Dentro do seu empeño por inculcar ás novas xeracións a importancia do rural e dos oficios tradicionais, edicións anteriores das Candeas en Viós tiveron como protagonistas o pan, o queixo ou as árbores autóctonas, por exemplo. A xornada dominical rematou con música e reparto de filloas, orellas e roscas.

Afumado de chourizos nunha lareira de Viós
Afumado de chourizos nunha lareira de Viós
NDS

Viós, el territorio rockero de Abegondo

Un Cabárceno a pequeña escala: burros, corzos, cerdos celtas y caballos a un paso de A Coruña

La Festa das Candeas de Viós rinde tributo “ao esforzo das queixeiras” de Abegondo

Valentino Garavani: El último emperador
Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"
Gonzalo Trenor ya está en planta y Roberto Rodríguez a la espera de abandonar la UCI días después de su accidente
El mar se traga las playas del Orzán y Matadero durante el temporal Joseph

A Coruña sufrirá desde este lunes un nuevo temporal y estará en alerta naranja
