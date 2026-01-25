Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

La ubicación de una glorieta en el centro urbano de Abegondo está todavía en fase de estudio

Fran Moar
25/01/2026 20:38
Una glorieta permitiría un acceso más fluido al nuevo centro de salud desde la vía autonómica AC-542
Archivo El Ideal Gallego
La Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas, todavía no se ha decidido. La propuesta del Gobierno local de Abegondo de habilitar una rotonda en la AC-542, en pleno centro urbano y principal vía de comunicación del municipio ya que lo atraviesa de norte a sur, se encuentra aún en fase de estudio, según fuentes del ejecutivo local. “Hasta el momento lo que podemos indicar es que la Xunta está valorando cuál podría ser una buena ubicación para la glorieta que serviría para conectar la AC-542 con el nuevo centro de salud”, dicen.

No obstante, el Ayuntamiento quiere ganar tiempo y, a la espera de lo que el Gobierno autonómico dictamina, adjudicó por casi 250.000 euros la construcción de un acceso entre la vía, que comunica Betanzos con Mesón do Vento, y la infraestructura sanitaria para tenerlo finalizado en verano, cuando se prevé se inaugure el edificio que se encuentra en fase de construcción.

Facilitar la movilidad

El nuevo acceso facilitará la movilidad de los usuarios y comunicará el entorno de la estación de servicio con el consultorio médico. Se realizará en parcelas que ya habían sido adquiridas por el Gobierno local, presidido por José Antonio Santiso, y que ya se utilizó para dar entrada a la maquinaria necesaria para construir el inmueble. 

Los trabajos consistirán en la excavación y aplanado de tierras para la urbanización de la vía. Se ejecutará un muro para asegurar el talud y se dotará a la carretera de los servicios de alumbrado público, red de abastecimiento de agua y red de saneamiento. 

La iniciativa también incluye la construcción de un aparcamiento de carácter público. La intervención se efectuará en una parcela situada justo frente a la fachada principal del centro de salud, de 1.088,70 metros cuadrados que se distribuirán entre viales de circulación rodada y peatonal y espacio de estacionamiento. En total, se prevé la ejecución de 21 plazas de las que tres serán para personas con movilidad reducida y una para el servicio de ambulancia. Dentro de la parcela se definirán dos viales de circulación de sentido único y los aparcamientos, que estarán dispuestos en batería.

Centro de salud de Abegondo

La apertura del nuevo centro de salud de Abegondo se retrasa hasta la primavera del año próximo

Más información

La actuación incluirá trabajos de ajardinamiento, la disposición de la señalización horizontal y vertical y la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras. Santiso explica que las dos actuaciones se ejecutarán de forma coordinada para completar así la urbanización exterior del centro de salud

“Desde o primeiro momento implicámonos desde o Concello coa compra de parcelas ou a realización destas obras complementarias para colaborar coa Xunta en que Abegondo dispoña dunha dependencia de calidade tanto por atención como por equipamentos”, señala.

