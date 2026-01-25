Abegondo abre la inscripción de su concurso de disfraces de carnaval

Concurso de carnaval de Abegondo en 2025

El espíritu del Carnaval invadirá Abegondo el domingo, 15 de febrero. El Concello ya tiene todo preparado para celebrar la cita por todo lo alto, y el programa incluirá propuestas para todos los públicos con un hilo conductor: la tradición, la animación y la diversión. Habrá concurso de disfraces, desfile, talleres e hinchables para los más pequeños y una actuación musical a cargo de Carlos Manteiga. Las personas interesadas en participar en el certamen podrán inscribirse a partir del lunes 26 de enero.

La jornada dará comienzo a las 18.30 horas con el tradicional desfile de Entroido, que llenará el municipio de color, creatividad y ambiente festivo. A continuación, tendrá lugar el concurso de disfraces, en el que se repartirán distintos premios.

Categorías del concurso de disfraces

Se dividirá en cuatro categorías: individual o por parejas, en grupo, comparsas y premio especial a la originalidad.

En la modalidad individual/parejas, habrá un primer premio de 100 euros y un segundo de 50 euros.

En el apartado de grupos se concederán un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros.

En el caso de las comparsas, los galardones serán de 800 euros, 500 euros y 300 euros, respectivamente.

En cuanto al premio especial a la originalidad, este galardón será de 100 euros.

Como novedad en esta edición, y con el fin de fomentar la participación vecinal, el Concello otorgará un accésit a aquellos grupos o comparsas formados por, al menos, un 50% de vecinos y vecinas empadronados en el municipio de Abegondo. Este reconocimiento consistirá en 50 euros para los grupos y 100 euros para las comparsas.

Asimismo, como todos los años, las personas empadronadas que acudan disfrazadas y estén previamente inscritas recibirán un obsequio por parte del Concello.

El plazo de inscripción estará disponible hasta el propio 15 de febrero, a las 20.00 horas, en la Casa del Concello.

Además, durante la tarde, la niños podrán disfrutar de talleres y de hinchables. El músico Carlos Manteiga será el encargado de poner el broche final al Entroido con un concierto.